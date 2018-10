Arcángel tratará de acercar a los jóvenes hasta la Cátedra de Flamencología

La Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba (UCO) ha iniciado una nueva etapa bajo la dirección del cantaor Arcángel, que se ha impuesto el objetivo de acercar el flamenco a los jóvenes a través de un programa en el que figuran, entre otros, los guitarristas Dani de Morón, Vicente Amigo o Tomatito; las cantaoras Carmen Linares y Estrella Morente; y las bailaoras Belén Maya y Mercedes de Córdoba.

Arcángel reconoció ayer en la presentación de la programación que cuando le propusieron ocupar este cargo se tomó un tiempo "para pensar detenidamente si estaba capacitado para hacerlo con mis obligaciones profesionales y, segundo, si iba a ser capaz de hacer algo sugerente para esta Cátedra que ha tenido dos directores (Agustín Gómez y Luis de Córdoba) que han dejado el listón muy alto".

El plazo de inscripción se inició ayer y se prolongará hasta el próximo 6 de noviembre

El cantaor onubense ha introducido algunos cambios en el programa. Por ejemplo, antes se ofertaba el curso completo y ahora se hará en dos trimestres: ayer solo dio a conocer el primero y a mediados de noviembre presentará el segundo. "Se trata de un programa bastante diferente a lo que se venía haciendo, sobre todo en los contenidos", aunque se mantienen las sesiones los lunes y martes. El plazo de inscripción se abrió ayer y se prolongará hasta el 6 de noviembre.

El primer trimestre se divide en dos ciclos; Transiciones y Obras maestras. El primero se centrará en el análisis de la evolución de algunas importantes escuelas de diferentes disciplinas del flamenco y quiere mostrar cómo artistas contemporáneos han sido capaces de conformar su propio lenguaje a través de una recreación de las mismas. Por otra parte, Obras maestras tiene como objetivo adentrarse en obras que han sido determinantes en el flamenco en las últimas décadas de la mano de sus propios autores o, en su defecto, de personas que, de alguna manera, intervinieron en su elaboración.

El guitarrista Manolo Sanlúcar ofrecerá el 6 de noviembre la conferencia inaugural, en la que hablará de su Tauromagia acompañado por el profesor Juan Manuel Suárez Japón; mientras que Vicente Amigo cerrará el trimestre el 29 de enero con su disco Vivencias imaginadas, publicado en 1995.

En noviembre, el propio Arcángel abordará El ritmo del cante (día 12) y Lole Montoya, Alba Molina y José Acedo recordarán Nuevo día, el emblemático disco de Lole y Manuel (día 13). Por otro lado, el guitarrista Dani de Morón hará un recorrido desde Diego de Morón a él mismo en De Diego a Dani (día 19); el bailaor Andrés Marín recordará a Vicente Escudero (día 20); Belén Maya a su padre, Mario Maya (día 26); y José María Gallardo del Rey hablará de la guitarra clásica y la flamenca (día 27).

Abrirá el mes de diciembre Romero de Jerez para rememorar el disco Canta Jerez (día 3) y le seguirán Francisco Perujo, que disertará sobre el primer máster de flamenco (4); Miguel Ángel Fernández y Camilo Gómez Cruz, que se centrarán en el fandango de Huelva (10); Alberto García Reyes, que abordará el villancico (11); y Carmen Linares, que recordará su disco Antología. La mujer en el cante (17).

Por último, en enero participarán Arcángel y músicos locales en una sesión dirigida al flamenco para niños (día 9 y 14); Tomatito rememorará lo que supuso la publicación de La leyenda del tiempo, de Camarón de la Isla (día 15); Arcángel de nuevo junto a Dani de Morón y Miguel Ángel Cortés tratarán el tema de Cantar para tocar (día 21); Estrella Morente y Antonio Arias homenajearán a Enrique Morente y su Omega (22); y volverá Alberto García Reyes para analizar las sevillanas flamencas (28). La Gala de Navidad, el 18 de diciembre, estará protagonizada por Jesús Guerrero al toque y Mercedes de Córdoba al baile.

El nuevo director explicó que este programa no lo interpreta "como una ruptura" sino que ha intentado "continuar con lo que se estaba haciendo pero desde otra perspectiva" y, sobre todo, "ahondando más en suscitar el interés de los jóvenes", manteniendo el de los aficionados que ya están. Hay que destacar que hasta ahora la media de edad de los asistentes a la Cátedra ronda los 50 años. En esa línea, el cantaor aseguró que cree "que el flamenco necesita ese público, que entre en los jóvenes, se manifieste y se muestre de manera natural; ni como una obligación ni como algo exótico a lo que acercarse".

Arcángel confesó que no pretende "formar eruditos ni gente con conocimientos bárbaros porque eso lo da el tiempo pero sí es importante que al menos el flamenco les mueva algo dentro, les conmueva, y abran la puerta, entren y se queden dentro; que no se vayan por la puerta de atrás". Ese será el objetivo principal del nuevo director de la Cátedra de Flamencología: "intentar enganchar con contenidos que sean suculentos" pero "no pretendo endulzar nada".

El cantaor manifestó que siempre ha creído "que los profesionales que estamos en activo debemos ser los encargados de la difusión del flamenco y, sobre todo, intentar suscitar interés en las capas más jóvenes de la sociedad en un arte que muchas instituciones no defienden". Por eso, apuntó que viene "a indagar y promover la investigación sobre el flamenco y que haya interés en la juventud por un arte que nos define y que no podemos dejar caer en el olvido".

Por su parte, el coordinador general de la Adaptación de Infraestructuras Estratégicas de la UCO, Juan Antonio Caballero, señaló que "no era fácil buscar a una persona que siguiera la antorcha de dos figuras tan grandes como Agustín Gómez y Luis Pérez Cardoso (Luis de Córdoba), que han hecho una excepcional labor en la Cátedra". "Hemos tenido la fortuna de encontrar en Arcángel a alguien que seguro que va a mantener e incluso superar" porque "hemos visto en él unas ganas, interés e ilusión enormes por que la Cátedra de Flamencología siga estando en el lugar que ha estado y, si es posible, mejorarlo", apuntó.