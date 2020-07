Aracena vive su Noche Blanca de la Cultura con lleno en los aforos

La Noche Blanca de la Cultura sació las ganas de cultura de muchos aficionados en Aracena. Uno de los platos fuertes del verano cultural del municipio, vio adaptado su formato a la normativa sanitaria del Covid-19, buscando escenarios íntimos y aforables. Una edición reducida que encontró excelente respuesta del público, respetuoso con las normas en todo momento. Los tres espacios dedicados al evento se llenaron hasta su límite de aforo, de 190 en el caso de la Plaza de Santo Domingo, 109 en el Parque Arias Montano y 275 en el auditorio de la Piscina Municipal.

Los espectáculos, de primer nivel, se dedicaron a todos los públicos. El primero de ellos, de circo teatro, sorprendió en la plaza de Santo Domingo por su ternura, romanticismo y comicidad, en un juego de equilibrios y acrobacias, de manos de la compañía Lanordika Circo y bajo el título de Rojo estándar.

Con un margen de 15 minutos, el público se trasladó de allí al cercano Parque Municipal Arias Montano, donde el fado encontró un rincón idílico para ofrecer los sones del folklore musical portugués, de manos del grupo Minha Lua con Fado y otras emociones. Un concierto único en Aracena que contó con gran expectación y agotó las invitaciones desde principios de semana.

A continuación, otro estilo muy diferente cerraba la noche cultural en el auditorio de la Piscina Municipal. El reconocido grupo de swing y jazz The Dixielab, ofreció el repertorio de su primer disco Hear me talking to you y trasladó al público a la Nueva Orleans de los años 20 y 30, con una impecable sonoridad y espontaneidad que hicieron disfrutar mucho a los asistentes.

La Noche Blanca completó su programa con la muestra de fin de curso del Taller Municipal de Pintura en la Sala de Exposiciones del Teatro, que permanecerá abierta hasta el 2 de agosto, de miércoles a domingo en horario de 21:00 a 23:00.