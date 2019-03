Así es Apple Arcade, el servicio de juegos por suscripción de Apple

Apple ha presentado Apple Arcade, un servicio de juegos mediante suscripción que dará a sus usuarios acceso a un catálogo compuesto por más de 100 nuevos y exclusivos juegos para iPhone, iPad, Mac y Apple TV.

Sin límites, anuncios, seguimiento publicitario ni compras adicionales, Apple Arcade ofrecerá -mediante una única suscripción- juegos seleccionados minuciosamente según criterios de calidad, originalidad y creatividad para jugadores de todas las edades.

Los juegos podrán descargarse y disfrutarse sin conexión a Internet -al estilo Xbox Game Pass- y las partidas se sincronizarán entre todos los dispositivos, de manera que se podrá empezar a jugar en un Mac y retomarlo en un iPhone. Así mismo, se podrá compartir el servicio con los miembros del mismo grupo familiar y algunos títulos serán compatibles con mandos para videojuegos.

Además de seleccionar los juegos, Apple contribuirá a los costes de desarrollo y colaborará con los desarrolladores para la creación de títulos exclusivos, como los que preparan los renombrados Hironobu Sakaguchi (creador de la saga Final Fantasy), Ken Wong y Will Wright, entre otros.

El catálogo irá ampliándose periódicamente y, en vistas de cumplir ese compromiso, se anunció colaboración con compañías como Disney, Devolver Digital, Cartoon Network y Platinum Games; así como todas aquellas que han revelado los primeros juegos del servicio.

Estos primeros títulos son: ATONE: Heart of the Elder Tree (Wildboy Studios), Beyond a Steel Sky (Revolution Software), Box Project (AQUIRIS), Enter The Construct (Directive Games Limited), FANTASIAN (Mistwalker Corporation), Frogger (Konami), Hot Lava (Klei Entertainment), LEGO Brawls (LEGO), Lifelike (Kunabi Brother), Little Orpheus (Sumo Digital y The Chinese Room), Mr. Turtle (Illusion Labs), Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (Cornfox & Bros), Overland (Finji), Projection: First Light (Blowfish Studios), Sayonara Wild Hearts (Annapurna Interactive), Sonic Racing (SEGA), The Artful Escape (Annapurna Interactie y Beethoven & Dinosaur), The Pathless (Annapurna Interactive) y Where Cards Fall (Snowman y The Game Band).

Gracias a la llegada de Apple Arcade, la compañía californiana destaca que los desarrolladores de juegos de pago podrán llegar a un público más amplio y competir mejor con el catálogo de juegos gratuitos, que se complementará con este servicio para “convertir a iOS en la plataforma de referencia”.

Sin fecha concreta ni precios, por el momento, Apple Arcade estará disponible en otoño de 2019 en más de 150 países a través de una nueva pestaña de la App Store de iOS, macOS y tvOS.