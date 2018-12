Anno 1800 abre las inscripciones de su beta cerrada

Conmemorando el 20º aniversario de la serie Anno, Ubisoft ha anunciado la apertura del plazo de inscripción de la beta de cerrada de Anno 1800, que se celebrará en PC entre el 31 de enero y 4 de febrero de 2019. Los interesados pueden inscribirse a través de https://www.anno-union.com/en/register/

Así mismo, hasta el próximo 22 de diciembre todos los jugadores podrán celebrar el vigésimo cumpleaños de la saga de construcciones de ciudades añadiendo permanentemente a su biblioteca de Uplay el juego Anno 1602: Creation of a New World de manera totalmente gratuita.

Para aquellos que no lo conozcan, Anno 1602: Creation of a New World fue lanzado en 1998 y dio comienzo a la exitosa serie. Su próxima entrega, Anno 1800, promete ofrecer una sólida experiencia de juego sin renunciar a la inconfundible esencia de sus antecesores.