Andrés Romero pasa por el quirófano para arreglar su dolorosa lesión de clavícula

Andrés Romero ha tenido que pasar finalmente por el quirófano para arreglar esa lesión de clavícula que se había agravado de forma ostensible tras el esfuerzo hecho por el rejoneador en la goyesca de Ronda. No es nada que sorprenda puesto que las lesiones que había dejado el percance sufrido por Romero y su caballo Caimán en la nocturna de El Puerto de Santa María daban para pensar que algo así pasaría factura y ahí si no está la circunstancia y determinación a la que el torero ha tenido que optar para al menos no perderse toda la temporada restante en cuanto a festejos.

Tal y como reza en la nota de prensa emitida por el equipo de Andrés Romero “el rejoneador ha sido intervenido quirúrgicamente en la tarde del jueves en el Hospital de Fátima de Sevilla de la fractura de la clavícula del hombro izquierdo. Según el parte médico emitido por el doctor Antonio Mesa que ha dirigido la operación, se le ha intervenido de “fractura de tercio medio de la clavícula mediante una reducción abierta y osteosíntesis interfragmentaria con dos tornillos a compresión y placa de neutralización”. Andrés Romero, que será sometido a una nueva valoración médica el próximo lunes, deberá permanecer inactivo hasta entonces, por lo que no podrá actuar en los festejos previstos en los próximos cuatro o cinco días”.

Debido a esa intervención el de Escacena se perdió ayer la actuación en la localidad cordobesa de Cabra y hará lo propio hoy con la que tenía apalabrada en la población de Trillo en tierras de Guadalajara. A ellas hay que sumar la imposibilidad que le llevó a no hacer el paseíllo en la feria zalameña el último día de agosto.Si hay que fiar todo a que la evolución sea la prescrita en principio por el doctor Mesa su vuelta a los ruedos tiene como próximas fechas el 16 de este mismo mes en la plaza de Riaza o bien al día siguiente en Tordesillas. Más lo importante ahora es que la lesión suelde en condiciones y deje al torero en plenitud de facultades.