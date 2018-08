Alejandro Sanz ultima el primer 'single' de su 12º álbum de estudio

Alejandro Sanz ultima ya el primer sencillo del que será su duodécimo disco de estudio, aún sin título ni fechas oficiales de lanzamiento, según ha anticipado el propio cantante a través de sus redes sociales en un breve vídeo en el que se escucha una melodía de fondo.

"Hoy por fin he grabado la primera voz del que será el primer sencillo de #eldisco y me he emocionado. Porque no saben lo que significa para mí que lo que yo haga les guste a ustedes", ha escrito el artista en el mensaje de Instagram que lo acompaña.

Son unos pocos segundos en los que Sanz hace girar la cámara en torno al estudio en el que se encuentra trabajando en estos momentos y se interrumpe justo cuando se inicia su interpretación vocal.

Su último disco en el mercado, Sirope, se remonta a 2015, tras cuya gira afrontó el vigésimo aniversario de la publicación del álbum Más (1998), que figura como el más vendido de la historia de España, con 2,2 millones de copias despachadas en el país, 6 millones a nivel mundial.

Ya en la presentación del multitudinario concierto celebrado en el Estadio Vicente Calderón de Madrid en el verano de 2017 confirmó a Efe que tenía la mente puesta en su duodécimo trabajo de estudio y en enero él mismo confirmó a través de sus redes sociales que se encontraba "listo para el siguiente disco".