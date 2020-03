Alex Salmond es absuelto de 13 delitos sexuales contra 9 mujeres

El ex ministro principal de Escocia, Alex Salmond, ha sido absuelto este lunes de trece delitos sexuales, incluido uno de intento de violación, contra nueve mujeres entre 2008 y 2014, cuando estuvo al frente del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y del Gobierno regional.

El jurado popular del Tribunal Superior de Edimburgo, formado por quince miembros, acordó declarar al ex político independentista "no culpable" de 12 de los cargos de agresión sexual, mientras dictaminó que otro no había podido ser probado.

Salmond, que durante el juicio se declaró inocente de todas las acusaciones y las tildó de "fabricaciones deliberadas con un propósito político", se enfrentaba a un delito de intento de violación, una agresión con tentativa de violación y once agresiones sexuales.

Una letra por denunciante

En concreto, el jurado encontró "no probado" el delito de agresión sexual con intento de violación contra una de las demandantes, denominada Mujer F, ya que para evitar su identificación, a cada denunciante se le asignó una letra.

La mujer en cuestión acusó a Salmond de obligarla a sentarse en una cama de Bute House -la residencia oficial del ministro principal en Edimburgo- ponerse encima de ella, tocarle las nalgas, los muslos y los senos, besarla repetidamente y levantarle el vestido.

El sistema jurídico escocés permite tres deliberaciones: culpable, no culpable y no probado, que en la práctica es muy similar a un veredicto de no culpable.

Después de que la jueza Leeona Dorrian le comunicara la decisión del jurado, Salmond hizo una escueta declaración a los medios a las puertas del tribunal, en que agradeció el apoyo de sus familiares y amigos, los mensajes recibidos durante los dos años que ha durado el proceso y el trabajo de su "brillante equipo legal".

"Como muchos sabéis, hay cierta evidencia que me hubiera gustado haber visto expuesta en este juicio, pero por varias razones no hemos podido hacerlo; en algún momento esos hechos verán la luz, pero no será este día por una muy buena razón", afirmó.

Añadió que la "pesadilla" en la que él ha vivido los últimos dos años, "no es nada" comparado con la situación actual que se está produciendo ahora debido a la epidemia del coronavirus.

"La gente está muriendo y muchos más van a morir. Mi gran consejo es que regreséis a casa, que aquellos que puedan cuiden de sus familias y que Dios nos ayude a todos", indicó.