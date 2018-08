El primer coche volador, a la venta en España, está en Andalucía

El coche volador está cada vez más cerca y Andalucía es principal protagonista para que este invento futurista se convierta en realidad.

Al menos así quedó demostrado este pasado martes cuando el concesionario de automóviles de lujo Super Garage, en Marbella (Málaga), presentara el Pal-V, un giroplano o girodino (híbrido entre avión y helicóptero) que también está homologado para circular por carretera.

La elección de este concesionario para presentar este ‘coche volador’ en España –será exhibido en este distribuidor algún día más- no fue baladí, puesto que Super Garage es una compañía que se dedica a la compra, venta y alquiler de vehículos de ‘superlujo’ como Ferrari, Lamborghini o Bentley, entre otras marcas.

De hecho, según Víctor López, director general de este concesionario en declaraciones a La Sexta, ha señalado que “ya se han acercado seis o siete personas y que una de ellas ya quería pagarlo y todo”.

Sin embargo, no todo va tan rápido como estos posibles clientes quisieran. Para empezar, la entrega de llaves no se produciría hasta por lo menos 2019 (e incluso se podría retrasar a 2020). El motivo de esta larga espera no es porque este ‘coche volador’ no esté construido, porque al parecer según Marco anuncia Marco van den Bosch, director de Marketing y Ventas de V-Pal, “ya hemos fabricado 90 unidades como la que se muestra en este concesionario”.

En realidad, esta espera es porque la compañía tiene que recabar todos los permisos y homologaciones necesarias para que este modelo sea apto para conducir por cualquier carretera y volar por cualquier cielo. Y en esta fase es donde está la compañía. Por tanto, este V-Pal está ya a la venta aunque todavía falten muchos meses para su entrega.

¿Y el precio? Pues no será precisamente barato. Según Marco van den Bosch “esta versión del V-Pal costará 499.000 euros, que es mucho dinero, pero no es tanto se tiene en cuenta que estamos hablando de un vehículo que puede volar”, afirma a La Sexta. En este sentido, además, afirman desde la compañía que habrá una versión más accesible desde unos 320.000 euros.

¿Cómo funciona?

Como decíamos anteriormente el V-Pal es un giroplano o girodino, es decir un híbrido entre avión y helicóptero. La principal diferencia frente a un helicóptero es que mientras que un helicóptero puede despegar en vertical, este V-Pal necesita una pista de despegue de 90 a 200 metros. Eso sí, para el aterrizaje se necesita menos espacio: unos 30 metros a una velocidad de 30 km/h respecto al suelo.

Sin embargo, sí tiene en común con el helicóptero en que se necesita una licencia de piloto para poder conducirlo. Es decir que no valdría un ‘simple’ carné de conducir. Una licencia que según la compañía se podría obtener con unas 30 o 40 horas de formación.

En cuanto a su transformación de coche a giroplano no es excesivamente rápido. Las hélices y el resto de carrocería –tiene capacidad para dos personas- tardan en plegar y desplegarse entre 5 y 10 minutos. En tierra, en modo coche cuenta con un motor de unos 100 CV que, según la empresa, le permite tener una autonomía de 1.300 kilómetros y alcanzar una velocidad máxima de 100 km/h.

Y en el aire, con dos motores y 200 CV, tiene una autonomía de 500 kilómetros y puede volar a 3.500 metros de altura.

En definitiva, no sabremos si finalmente se convertirá en realidad –la empresa asegura que sí- pero lo cierto es que ya se puede ver y ‘tocar’ un anticipo del coche volador. Y Andalucía, y más en concreto este concesionario Marbellí, ha tenido que ver –y mucho- en su alumbramiento en España.