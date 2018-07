Aprobado en Pleno el Plan Municipal de Vivienda y Suelo

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado de manera inicial y con la abstención de Participa Huelva, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Huelva 2019-2023, presentado por el Equipo de Gobierno con el propósito de establecer una estrategia en este tema de cara a los próximos 5 años que promueva el acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía así como la mejora de la habitabilidad de los inmuebles, mediante su conservación, rehabilitación o adecuación funcional.

Según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Gómez, “el documento que hoy ha revalidado el Pleno ha sido fruto de un amplio proceso de participación ciudadana con todos los sectores implicados en esta materia, que con sus aportaciones han colaborado en la elaboración de un programa con 20 medidas, que nos permitirá concurrir a subvenciones y ampliar nuestras políticas de vivienda para dar respuesta a las necesidades actuales de la ciudadanía”. Un plan que refleja además un diagnóstico de la situación actual de la capital con más de 8.000 viviendas vacías y unos 2.000 inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

El pleno también ha aprobado definitivamente, con las abstenciones de Izquierda Unida y Participa Huelva, el Estudio de Detalle para ordenar unas parcelas del parque comercial ‘Puerta del Odiel’, en la Avenida Molino de la Vega, con el propósito de mejorar la urbanización exterior de este parque cercano a Aqualon, de cara a futuras inversiones que amplíen las actividades existentes en la zona y a potenciar las actuales.

Fiestas

También, el Pleno ha aprobado por unanimidad la propuesta de la Alcaldía sobre las fiestas locales para el año 2019, que quedan establecidas en el 3 de agosto y en el 9 de septiembre, al ser el día 8 de septiembre domingo.

Asimismo, todos los ediles han mostrado su conformidad a la adhesión del Ayuntamiento al convenio marco sobre la recogida y almacenamiento de residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), firmado entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, al objeto de conseguir nuevos avances en este campo.

De otro lado, por unanimidad se ha votado una moción del grupo del Partido Popular, en la que se contempla un plan de mejoras para la barriada de La Hispanidad y el Pasaje El Greco. Un conjunto de medidas que se consensuarán con los vecinos y que incluyen actuaciones de limpieza, acerados, eliminación de barreras arquitectónicas, poda y mejora de zonas verdes, entre otras.

Igualmente, con el apoyo de todos los ediles, ha salido adelante la moción de Mesa de la Ría en la que se insta a la Junta de Andalucía a crear en la ciudad de Huelva un Conservatorio Profesional de Danza.

Órgano coordinador

El Pleno ha respaldado, con el voto en contra del concejal no adscrito Enrique Figueroa, la propuesta del PP de crear un órgano de coordinación entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno central para solucionar los problemas de tráfico en el puente del Odiel, incluyendo la posibilidad de usar el Puente Sifón como vía de único sentido en momentos de mayor afluencia hacia las playas. En este punto se ha incluido además la enmienda presentada por Mesa de la Ría que respalda el uso provisional del Puente Sifón, mientras se valora su uso para el tráfico por ferrocarril hacia Aljaraque.

Con la abstención de Mesa de la Ría ha prosperado el dictamen del concejal no adscrito Enrique Figueroa en la que se establece la presentación por parte de los grupos municipales de los justificantes de la asignación económica municipal a los mismos en el primer trimestre de cada año. Unos datos que se harán públicos en el portal de transparencia municipal, con indicación detalladas de ingresos y gastos de cada grupo.

De otro lado, el Pleno, con la abstención de IU y Mesa de la Ría, ha aceptado la iniciativa del concejal no adscrito Ruperto Gallardo, en la que se solicita a la Consejería de Justicia e Interior la Junta de Andalucía que sea sensible a las particularidades de nuestro territorio en la elaboración del Decreto y Nomenclátor de Hostelería de Andalucía, de manera que los empresarios onubenses no se vean afectados negativamente por las nuevas medidas.

Asimismo, se ha suscrito por la totalidad de la Corporación Municipal la iniciativa del grupo del PP de firmar un convenio de colaboración con la Asociación Cultural de Sordos de Huelva para que este colectivo pueda contar con un intérprete en el Ayuntamiento, así como para que se oferten cursos de Lengua de Signos para la población en general y trabajadores municipales.

Por otro lado, la Corporación Local ha manifestado su apoyo, con todos los votos a favor, a la moción de Izquierda Unida que propone la elaboración de un programa específico de inclusión social para la infancia, concretando en el mismo los programas en todas las áreas competenciales del Ayuntamiento y realizando una consignación presupuestaria para tal fin en los próximos presupuestos. A propuesta del grupo socialista, este programa específico se atenderá dentro del Plan Municipal de la Infancia.

Salvo la abstención de Enrique Figueroa, el resto de grupos ha votado a favor de la petición de Ciudadanos de instar al Patronato del Festival de Cine a solucionar la situación de impago de los trabajadores y a que las cuentas del Festival se publiquen en la web del mismo.

Con el respaldo de toda la Corporación Municipal ha salido adelante la moción de Izquierda Unida de mejorar las infraestructuras de los parques y plazas públicos de la ciudad con la instalación de aseos públicos y colocación de fuentes, que se consensuarán con los asociaciones de vecinos. A propuesta del grupo socialista, esta ampliación será objeto de estudio y planificación.

Por último, con la abstención de los dos concejales no adscritos, se ha acordado, a iniciativa de Participa Huelva, realizar un estudio para mejorar la gestión de los residuos que impliquen separación de materia orgánica y su posterior tratamiento de formas consensuadas con colectivos ecologistas, desarrollando un proyecto piloto para el año 2019 de autocompostaje comunitario.