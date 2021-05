La UNIA inaugura el siete de junio sus webinars

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) comienza el próximo lunes, 7 de junio, el primero de los 12 #webinarsUNIA programado para el curso 2021-2022, Diseño pedagógico en formación universitaria: principios, tendencias e ideas, cuyo ponente es Jesús Valverde, doctor en Pedagogía por la Universidad de Salamanca y profesor titular de Universidad en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura (UEx).

Los objetivos de este seminario online son conocer principios pedagógicos para el diseño y desarrollo de formación universitaria en modalidad online, valorar experiencias reales sobre prácticas universitarias en formación online y comprender las relaciones entre pedagogía, conocimientos curriculares y tecnologías digitales en un contexto de formación universitaria online.

Es una actividad abierta y gratuita, con una duración de dos horas en sesión de tarde (de 16:30 a 18:30). El plazo de inscripción está abierto hasta el viernes, 4 de junio, a las 11:00 (hora española).

Los #webinarsUNIA son seminarios online gratuitos, orientados al diseño de programas educativos virtuales, la aplicación de las TIC en innovación docente o la creación de contenidos y otras competencias digitales.

En esta edición se han programado 12, que se imparten desde el próximo lunes hasta el mes de noviembre, tres de ellos durante el mes de junio.

Los otros dos #webinarsUNIA programados para el mes de junio son Elaboración de proyectos de innovación, previsto para el 14, que será impartido por Carlos Marcelo, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla, y el webinar en inglés, Beyond Annotation: Learning through Close Reading of Media Texts, el 21 de junio, que impartirá Kurt E. Fendt, profesor titular de estudios y redacción de Comparative Media Studies/Writing en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).