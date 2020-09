La vuelta al cole desde casa: Cómo ahorrar en educación a distancia

Aunque la mayoría de las comunidades autónomas plantean la reapertura de las clases a partir del lunes 7, la vuelta al cole está teniendo lugar de manera escalonada desde el viernes 4 de septiembre, siendo Navarra la primera comunidad en iniciar las clases presenciales. Debido a la incertidumbre con respecto a este tema, la vuelta al cole está suponiendo el apresuramiento desmesurado en la compra de material escolar por parte de padres y madres con el fin de que los jóvenes estudiantes dispongan de las herramientas necesarias para comenzar las clases. En este contexto, varias e-Commerce están ganando auge en sus ventas al comercializar material escolar mediante internet y al ofrecer ofertas de todo tipo.

Son ya varios los meses que el gobierno de España, en conjunto con las diferentes comunidades autónomas, lleva gestionando las medidas necesarias para la vuelta al cole, la cual está teniendo lugar de manera escalonada desde el 4 de septiembre y se prevé que concluya a finales de este mes. El regreso a las aulas es un tema que ha generado gran debate con respecto a las últimas medidas adoptadas, así como al retraso del inicio de las clases en varias comunidades autónomas, las reuniones de última hora y la preocupación de padres y madres. Desde el pasado 24 de junio se publicó en el BOE una orden con los 14 puntos para preparar la vuelta al cole con todas las garantías sanitarias frente al coronavirus. Esta fue acordada con 15 comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial de Educación el pasado 11 de junio. Sin embargo, la última de las reuniones al respecto —todavía sin resolución—, con la Conferencia de Presidentes, ha tenido lugar este 4 de septiembre con el fin de ultimar los detalles sobre el nuevo curso académico.

En este panorama de incertidumbre sobre las últimas medidas de seguridad adoptadas y las dudas sobre la posibilidad de realizar clases online o semipresenciales —como es el caso de Aragón, para los alumnos de 3º de la ESO, y de los institutos de Granada— se presenta un nuevo problema, la compra del material escolar. El apresuramiento de padres y madres se ha hecho de notar en los últimos días, sobre todo, en establecimientos específicos y en supermercados. Entre los productos más demandados se encuentra los libros de cada asignatura, las libretas, estuches, bolígrafos, lápices, rotuladores, gomas, pegamento y plastilinas, aunque también tóneres o tinta para las impresoras.

En este sentido, las e-Commerce —o tiendas online— están compitiendo de manera paralela contra el sector tradicional ofreciendo productos escolares para su venta a través de internet y con precios muy atractivos. Según un estudio realizado recientemente, para muchos de los padres y madres la compra online de material escolar está suponiendo un gran alivio en cuestiones relacionadas con la economía familiar, pero también para evitar los agobios y las extensas colas en tiendas y supermercados. Ejemplo de estas e-Commerce es la empresa especializada en la venta de tóneres y tinta compatible para la impresión de los trabajos escolares y académicos, QueCartucho. La tinta compatible, al igual que los tóneres compatibles, son consumibles más económicos que los cartuchos OEM. —o consumibles originales de la misma marca que las impresoras y tóneres— Estos siguen un proceso de fabricación distinto, aunque no por ello disminuye la calidad. Se llama tinta compatible porque, a pesar de no formar parte de la misma marca que la impresora, esta se adapta a la máquina ofreciendo unos acabados idénticos. “Descartamos decenas de proveedores más económicos cada año por no cumplir los estándares de nuestra tienda en cuanto a legalidad del producto y calidad. Cuando compras en QueCartucho estás comprando productos buenos, baratos y que no incumple ninguna patente con los OEM”, explican desde la gerencia de la tienda.

La compra de productos por internet ha supuesto en los últimos años un incremento considerable. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el crecimiento de la tienda online y del comercio electrónico está siendo imparable. Tan solo en el año 2017 la facturación online en España supuso un total de 30 mil millones de euros, un 25,7% más que en 2016. La situación del confinamiento supuso, de igual manera, un aumento considerable de las ventas a través de internet.

Incremento de las ventas online durante la pandemia

El incremento de las ventas online durante la pandemia ha aumentado considerablemente, sobre todo en la etapa de confinamiento del país. Según los datos de la Organización Empresarial de Logística y Transporte, al crecimiento electrónico durante el confinamiento fue de, al menos, un 50% con respecto a los meses previos a la cuarentena. La entidad valoró el crecimiento desde el inicio de la cuarentena, siendo un 12% mayor en las primeras semanas, un 20% posterior y de un 50% para el mes de abril. El informe matiza, así mismo, un consumo diferenciado según los tipos de productos que se vendieron, estando en primer lugar los alimentos en supermercados y productos sanitarios. En el caso de la papelería, la venta de los productos de este sector se elevó un 40% más con respecto a las etapas anteriores al coronavirus.

La consultora Netquest realizó así mismo otro estudio relacionado con la evolución y los cambios en el consumo online en España durante la pandemia. Este se sustentó en la recopilación de datos de navegación semanal en diferentes e-Commerce españolas desde el 17 de febrero al 19 de abril de 2020. Al igual que en el informe anterior, los supermercados fueron los más demandados en cuento a los servicios de logística para el envío de pedidos a los hogares —concretamente para finales de marzo—. La investigación refleja, así mismo, que la venta de productos de oficina, así como de material escolar, fue otro de los sectores que más rápido crecieron —en cuanto a ventas se refiere—. La explicación de ello se debe, sobre todo, a la necesidad de teletrabajar en casa, así como a la escolarización de los menores y adolescentes, así como estudiantes de universidad, en casa.