El villancico 'Un brillo especial' se estrenará en el Festival Artístico para la Diversidad

Huelva celebra este viernes el Día internacional de las Personas con Discapacidad con la 4ª edición del Festival Artístico para la Diversidad, Ethos, que se desarrollará, a partir de las 19:30 en el Centro Social Los Desniveles. Se podrá disfrutar de actuaciones inclusivas en las que personas con diversidad funcional (ciegas, con síndrome de Down, con Trastorno del Espectro del Autismo y con Trastorno del Desarrollo Intelectual) actuarán junto a otros artistas sin diversidad funcional, dando ejemplo de inclusión real en el escenario.

En el festival se estrenará el villancico Un brillo especial, compuesto por David Núñez, director de Ethos, en el que participan 25 personas con autismo, con edades comprendidas entre los 5 y los 32 años. También se estrenará La mirada inclusiva del rapero onubense Sergio Delgado, Metrak, con base musical de Cristian Sánchez, persona con Trastorno del Desarrollo Intelectual de Ethos, y varias canciones del álbum Esperándote de Sergio Robles, que se encuentra en fase de producción y se lanzará en 2022.

Además, participará el coro y el grupo de baile de la asociación Voces del Conquero, en el que bailan personas con síndrome de Down y trastorno del desarrollo intelectual; el grupo de teatro Tiflonuba, en el que el 50 % de los actores son afiliados a la ONCE, la cantaora flamenca María Rodríguez y Antonio Mora, ambos también afiliados a la ONCE. María estará acompañada del guitarrista David Soto.

El Festival estará interpretado en lengua de signos por Adrián Domínguez, Tania Rangel, Rocío Dorado y Rubén Rionegro, para que, de esta manera sea accesible a personas sordas.

La entrada es gratuita hasta completar aforo, ya que Ethos, que organiza el festival, no quiere que el dinero sea una excusa para no poder disfrutar de este espectáculo por la inclusión.