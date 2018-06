Las víctimas esperan que el Tribunal Supremo admita su recurso

El anuncio del fiscal del Tribunal Supremo de que se adherirá al recurso de casación presentado por las víctimas del doble crimen de Almonte ha sido acogido por la madre y esposa de Miguel Ángel y María Domínguez, Marianela Olmedo, con "satisfacción pero con mucha precaución y cautela, porque al final es el Tribunal Supremo el que se tiene que pronunciar". Ella espera que le responda "con la misma cordura que la Fiscalía del Supremo", que el jueves emitió un comunicado oficial en el que avanzaba que solicitará en los próximos días a los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la instancia casacional que declare "la nulidad del juicio" del que salió absuelto el único acusado de asestar 151 puñaladas a María y Miguel Ángel, Francisco Javier Medina (amante de Marianela entonces), y "que ordene su repetición".

Olmedo recalcó en una rueda de prensa ofrecida ayer en Sevilla que después de "tantos palos esta noticia ha sido un rayito de esperanza, porque yo ya no vivo". Lo que la almonteña desea es "un juicio justo y digno para mi hija y para su padre", en el que el jurado popular esté conformado por "personas con un grado mínimo de preparación, que escuche las pruebas y vea lo que allí se está contando".

Su letrado, Luis Romero, agradeció a la Fiscalía del Supremo que se adhiera en breve a sus alegaciones y "estamos muy esperanzados en que la Sala Segunda estime nuestro recurso, soy optimista". Del fiscal destacó su trabajo "meticuloso", un ingente esfuerzo que le ha llevado casi dos meses de análisis de los 22 tomos que conforman el sumario de la causa y el visionado de casi 120 horas de la grabación del plenario.

A juicio del penalista, que el Tribunal Supremo tumbe el fallo del jurado popular que absolvió por ocho votos a uno a Medina el pasado 6 de octubre "es difícil pero no imposible, porque este veredicto no es un veredicto blindado, hace aguas y tiene que ser enmendado por un tribunal superior". Sobre la base de la falta de motivación de la sentencia, en la que se articula el recurso de la acusación particular, decidirá el Alto Tribunal si lo admite para su estudio.

En caso de que la balanza se decante en favor de las víctimas y se acabe ordenando la repetición de la vista oral, esta se celebraría en la Audiencia Provincial de Huelva "con un nuevo jurado y un nuevo magistrado presidente". Manifestó Romero que ese hipotético juicio podría tener una duración mínima de seis semanas (dos más que el precedente), puesto que es posible que se incorporen nuevas pruebas periciales y no se puede descartar que sean llamados al plenario nuevos testigos, aunque por el momento no le consta que existan.

El jurista recordó que "todas las pruebas de cargo fueron desestimadas" por el tribunal del jurado, por lo que la magistrada onubense Carmen Orland "tuvo poco margen para, con un veredicto de página y media, fundamentar debidamente una sentencia absolutoria".

No obstante, el togado señaló que con la falta de motivación "no nos referimos a que ocupe mayor o menor espacio el veredicto", sino a que la jurisprudencia indica que este "debe ser razonable, que tenga sentido y que haya sido argumentado debidamente en cuanto a los elementos de convicción".

En este punto refirió que la Fiscalía del Supremo "lo ha visto igual que nosotros", pero que no ocurrió lo mismo con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que acabó desestimando las alegaciones de las víctimas sin entrar a valorar el fondo de la cuestión. "No sabemos si por cuestión política o procesal", espetó el letrado, la Sala de lo Penal andaluza se quedó en "el respeto a la decisión del tribunal del jurado, pero nosotros creemos que por mucho respeto y respaldo constitucional y procesal que tenga la institución del jurado en nuestro país, eso no puede llevar a que se absuelva a quien quieran nueve señores, ocho en este caso".

Es más, el abogado de los Domínguez Olmedo cree que hay "incongruencia e irracionalidad" en el fallo del tribunal popular, máxime si se tiene en cuenta que desechó "todo lo que podía favorecer a la culpabilidad, teniendo en cuenta que todos los indicios criminales apuntaban hacia un único culpable, el señor Medina", desde los testimonios de los caballistas que lo situaron el 27 de abril de 2013 fuera del supermercado en el que trabajaba y en horario laboral, a la prueba reina, el ADN localizado por el Instituto Nacional de Toxicología en tres toallas de dos baños distintos de la escena del crimen pese, al lavado de las mismas y a que el ahora absuelto llevaba más de tres años sin entrar en la casa de las víctimas.

Marianela Olmedo, por su parte, rememoró el juicio como "un auténtico calvario". Aunque ella solo asistió en la jornada en la que le tocó declarar, evidenció que aquella sesión "parecía que se me estaba juzgando a mí y no al que cogió el cuchillo". La madre y mujer de los asesinados se preguntó ayer si los miembros del jurado "duermen tranquilos por las noches, pero creo que no; con las pruebas que había, el trabajo que habían hecho la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la jueza instructora y la Fiscalía... han decidido la Justicia de mi niña y su padre unas personas que no han entrado a valorar nada".

La almonteña tildó de "abandono" el hecho de que el Ministerio Público onubense no siguiera la senda del recurso de casación de su familia y valoró como "un tirón de orejas" la adhesión de la Fiscalía del Supremo al mismo.