Aída Ramírez y Keke lanzan el tema 'Una vez', que hace referencia a la fe y a la superación

Aída Ramírez junto a Keke presenta su nuevo sencillo 'Una vez', disponible a partir del 2 de Abril en todas las plataformas digitales y de streaming. La historia de Una vez se cuenta sola, debido a estos tiempos que nos ha tocado vivir tenemos que dar un valor añadido a cada momento vivido ya que no sabemos cuándo vamos a dejar de disfrutar esos detalles del día a día. La letra del tema está hecha a propósito para que cada persona le dé un significado propio, un significado personal, así pues, se siente identificado quien ha perdido un ser querido, quien añora tiempos pasados, quien ha perdido una amistad, quien echa de menos los abrazos, los besos, las caricias con las personas que más quiere, etc. La unión que hace a este tema destacar es la fusión con esos ritmos cofrades como son las cornetas y tambores, haciendo hincapié en nuestra Semana Santa, recordando así que, aunque no se pueda celebrar siempre está presente en estas fechas. Se pretende dar soluciones morales ante todos los problemas que se pueden ocasionar en la vida y seguir, así, de frente ante cualquier adversidad, sonreír siempre sin perder esa luminosidad que nos caracteriza, y recordar siempre que los instantes son solo eso, instantes, y hay que vivirlos al ciento uno por ciento porque nunca vuelve lo que pasa una vez.

Técnicamente el tema cuenta con una larga lista de colaboradores. La producción de esta canción corre a cargo de Nerso, la mezcla y mastering es obra de los productores onubenses Manu y Yvhan. La fusión encontrada de lo flamenco con el mundo cofrade, es algo tan relacionado y tan parejo que pocas veces se ha dado esta fusión, así pues, debido a estas fechas en las que nos encontramos, combinan de una manera magnifica e intachable. La composición de Una vez ha sido trabajo de uno de sus intérpretes, Keke. Y todo esto ha sido posible gracias al manager de dichos artistas y CEO de la agencia musical onubense The Hood Agency.

Aída Ramírez Lopez, es una joven de 25 años natural de Isla Cristina, vinculada al mundo de la música desde pequeña, en especial al flamenco. Desde sus inicios estuvo recorriendo todos los escenarios del país cantando flamenco con los grupos Nostalgia, Palosanto y Flamentría hasta ahora, donde presenta su tercer tema, después del éxito de Tu juego y Hechizo temas que han causado admiración en cada persona que lo ha escuchado, admiración y seguimiento pleno en cada nuevo tema que saca, y “Una vez” no es una excepción. Su voz endulza a cualquiera que la escucha, su desparpajo la hace genuina y única, factores que hacen que Aida sea una artista de élite.

Keke es un artista español de género urbano, este joven se define como compositor, intérprete y cantautor. Con tan solo 18 años ya se está abriendo paso en este mundo tan difícil y complicado como es la música. Keke es natural de Huelva y a la edad de 16 años supo que la música era su pasión, por lo que empezó en solitario a componer temas y grabar su música. A día de hoy tiene sacado varios temas como Baby, Cuando quieras volver, Hechizo también junto a Aida Ramírez, lo que corrobora la buena compenetración y el trabajo que hay entre estos dos artista de la agencia The Hood Agency, y su último sencillo Posiciones.