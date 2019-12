La venta de pescado crece un 10% en esta campaña navideña

El nuevo año golpea a la puerta y, como la tradición dicta, los onubenses engalanan sus salones para recibirlo con las más destacadas propuestas gastronómicas. Las mesas no solo custodian los sabores más exquisitos de la provincia, también concentran el calor familiar que, durante buena parte del año, adopta una temperatura un poco más gélida. Por ello, los hogares se visten con sus mejores atuendos y maduran todos los elementos con delicadeza con ánimo de convertirse en los mejores espectadores de la entrada en una nueva década.

Las uvas tomarán el protagonismo en todas las cenas. Con la suerte no se juega y nadie quiere culpar a esta fruta del desencadenamiento de una desgracia. Y para los que no son supersticiosos siempre es un reto terminar las 12 uvas con la última campanada, si bien es cierto que cada año se antoja complicado. Para que resulte más sencillo el desafío, la uva sin pipa es la opción preferida, hasta el punto de que ya se plantean desde la frutería Garrocho “dejar de venderla con pipa el año que viene”. De hecho, en esta batalla el precio no es ningún escollo, pues la uva sin pipa se impone a su rival, a pesar de costar más del doble. En esta frutería, que se emplaza en el Mercado del Carmen, el precio del kilo asciende a 4,50 euros por el 1,80 de la uva con pipa. Asimismo, la venta de este producto está más repartida, en tanto que “son muchos quiénes la compran en supermercados o en lata”, aseguran desde Garrocho, donde han experimentado un descenso progresivo en la venta de uva durante la campaña navideña de 400 kilos en los últimos tres años. A su vez, a la uva le acompañan otras frutas que suelen emplearse para dar color a los postres, como las fresas o el melón, cuyos precios oscilan entre los dos y ocho euros el kilo respectivamente.

En el Mercado del Carmen comentaban que las ventas de cara a la última cena del año se han movido en unas cifras muy similares a las de años anteriores, pero cada vez la gente es más precavida. Con dos celebraciones tan cercanas, los onubenses hacen la compra conjunta en los días previos a Nochebuena, si bien los rezagados que apuran hasta el último día, pese al incremento de precios, son fieles a la despreocupación que les caracteriza.

El jamón es, junto a la gamba, la gran joya. En Jamones M.Romero se muestran “contentos” por el nivel de venta y señalan que lo que más se demanda es “al corte y envasado al vacío”, cuyo precio suma 20 euros al precio final de la paletilla y 25 euros al del jamón. El jamón de cebo de campo, el de bellota etiqueta roja y de etiqueta negra son los más atractivos para los clientes, quiénes también se inclinan por otros productos como el morcón, el lomo de presa o la caña de lomo ibérica, con unos precios de 25, 43 y 45 euros el kilo respectivamente.

El maridaje se presenta también como un seguro en todas las cenas. La elección del vino se presume fundamental para estrechar copas en los brindis que siguen a la toma de las uvas y para acompañar los platos de comida. Al igual que sucedía en Nochebuena, el patrón no ha experimentado modificación alguna y las mayores compras son de vino tinto, concretamente Ribera del Duero, y de los espumosos, donde el Lumé, original de Rociana del Condado y con un precio de 10 euros, “sobresale sobre el resto”, según expresaron desde la vinoteca M. Romero. Igualmente, son muchos los que también añaden a sus cenas los licores de sobremesa, siendo “el limoncello y la crema de café” las opciones más demandadas.

Para los negocios de pescado y marisco el encaje de fechas complica una gran afluencia en el día previo. En el fin de semana las familias apuraban las compras de este producto ante un lunes sin género pesquero. El pargo, la merluza o el bacalao han sido los más solicitados, pero el producto imprescindible es la gamba, cuyo precio oscilaba entre los 14 y los 25 euros el kilo en el establecimiento C. Olaya. En el mismo también comentaron a Huelva Información que las ventas han crecido un 10% respecto a la última campaña navideña, por lo que desde C.Olaya muestran “una gran satisfacción”, pese a que la fecha no haya contribuido a que en el último día la afluencia de compras haya sido especialmente elevada. De igual modo, son también muy habituales en las cenas de Nochevieja los langostinos, a 12 euros el kilo, y las patas, cuyo importe es de 20 euros por kilo.

Desde el mar llegan también otros productos que seducen mucho al público onubense, pero que, por sus peculiaridades, acostumbran a adquirirse en el último día, como las coquinas, almejas o chirlas, con un precio de 20, 12 y 8 euros el kilo respectivamente en Carmen e hijos.

En cuanto a los productos cárnicos, el cordero “es el rey durante estas Navidades”, según confirman desde la carnicería Hermanos Romero. En este sentido, las chuletas de lechal ascienden a 30 euros el kilo y las piernas de lechal a 22. Otras opciones muy demandadas son también el solomillo ibérico, cuyo kilo cuesta 20 euros, o el lomo ibérico, a 21 euros el kilo. Por su parte, el pollo y el pavo son las carnes que no despiertan ningún atractivo para esta fecha tan señalada y las ventas se reducen a casos muy remotos.

El día de hoy queda para festejos, alegrías y reencuentros en los hogares. El calor familiar se aviva con la gastronomía, el selecto y especial invitado que funciona como la antesala perfecta para el posterior cotillón.