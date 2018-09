El vandalismo callejero cuesta a los onubenses más de 200.000 euros al año

Pero el grafiti en el manto de la Patrona de Almonte no fue el único con el que amaneció la ciudad, toda vez que, cercano al monumento, la sede provincial del PP, en la confluencia de Alonso Sánchez con la plaza Niña, lucía una pintada de un lazo blanco en su fachada. El porterillo fue atacado también con pintura blanca y, además, en las últimas jornadas también han aparecido grafitis tanto en el corazón de la ciudad como en la zona de La Merced o en la vía Paisajista, entre otros.

El PP no denunciará los daños en su sede al conocerlo ya la Policía

El secretario general del PP onubense, David Toscano, aseguró ayer que su formación ha decidido no denunciar el acto vandálico sufrido en la sede de la calle Alonso Sánchez, dado que la Policía ya acudió al lugar de los hechos y, por lo tanto, lo ocurrido está en conocimiento de los cuerpos de seguridad. La sede de los populares despertó el miércoles con la pintada de un lazo blanco en su fachada. Además, el porterillo fue atacado también con pintura blanca. "No es algo que pase en pocas ocasiones. Hay quien parece disfrutar haciendo este tipo de cosas, pero tampoco le vamos a dar más importancia. Al final lo que implica es jugar con el dinero de todos. Espero que los cojan para que se lleven el rapapolvo y se les quite las ganas de hacer este tipo de cosas", valoró.