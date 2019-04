El valor del sentido común

La política está en las cuestiones cotidianas, en el día a día, en los ciudadanos que pasean por las avenidas o se sientan en una parada de autobús a esperar el suyo mientras analizan con el sentido natural de los pequeños detalles las cercanas elecciones generales. Ajenos a las tertulias televisivas y los sesudos analistas, los problemas e inquietudes de la población están a pie de calle, donde Antonia, Rosario y Florentina dan su visión de las elecciones generales del próximo 28 de abril mientras esperan el transporte público. Una escena común que se repite en cualquier barrio de Huelva.

Dos de ellas han superado los 60 años y la otra los cumplirá en breve. Las dos mayores, Rosario y Florentina, son pensionistas. Precisamente son las que más dudas muestran acerca de la situación política de España y las inminentes elecciones generales. “Los políticos piensan más en ellos que en nosotros, pero iré a votar como lo he hecho siempre porque creo que es una obligación que tenemos todos los ciudadanos”, señala la primera de ellas. A unos días para los comicios reconoce que “no tengo muy claro a quien votaré, aunque de los que se presentan el que más me gusta es Pedro Sánchez porque los otros me parece que solo hablan y no ofrecen nada que me convenza”. “No me gusta nada”, tercia Florentina, a quien de las alternativas que hay “quien más me atrae es Albert Rivera porque Pablo Casado no me termina de convencer y de Pedro Sánchez no me fío después de verlo con Podemos y los independentistas”. Mucho más claro es el voto de Antonia. Socialista militante, tiene muy claro que “va a ganar Pedro Sánchez porque es el único candidato que de verdad tiene algo que aportar a España porque los demás solo hablan y hablan”. No lo duda: “Lo voy a votar y además iré de interventora en las elecciones”.

Las tres abuelas onubenses muestran a pesar de todo su desencanto con la situación del país. Consideran que “los políticos sólo se preocupan de nosotros cuando llegan las elecciones”, insiste Florentina, para quien“no hay un líder en condiciones como los que hemos tenido antes”. Sus prioridades están claras. Piden al próximo presidente del Gobierno “que baje el paro y que mejore la vida de los jóvenes, de nuestros hijos” mantiene Rosario, quien además pide que “no roben más, que se acabe de la corrupción y dejen de llevarse todo el día hablando de Cataluña que solo les interesa a ellos. A nosotros nos preocupan los problemas que tenemos en Huelva, no lo que pase en Cataluña”.

La sanidad y las políticas sociales son sus grandes preocupaciones

La Sanidad y las políticas sociales son un tema capital para todas ellas. Reclaman de sus dirigentes que “mejoren” la atención sanitaria, reclama Florentina, a quien un problema crónico en la espalda le hizo“sufrir los retrasos y la listas de espera para acabar operándome por la privada y eso no podemos permitirlo”. Las tres coinciden en que es un elemento de capital que exigen “al que gane, sea el que sea”, insiste Rosario.El mapa político no les resulta ajeno. Han conocido la España del bipartidismo, de la alternancia entre PP y PSOE sin apenas alternativas y ahora ven con diferentes opiniones la nueva realidad política y el poliédrico parlamento que se avecina. “Dicen que son diferentes, pero luego cuando gobiernan son todos iguales”, lamenta Rosario. Florentina en cambio defiende que “por eso mismo habrá que darle una oportunidad a los nuevos, para ver si son capaces de hacer algo diferente a lo que han hecho los que están”. Para Antonia “no hay debate”. Es la que tiene más claras sus convicciones “con el PSOE” porque “es el único partido que se preocupa de las personas y de nuestras necesidades”, mientras que “el PP solo piensa en los ricos y los demás son copias”.

Reclaman a los partidos debates “sobre lo que realmente nos importa”

Con las diferencias entre cada una de ellas, las tres huyen de los extremos del espectro político donde “no me convencen ni Podemos ni Vox, no me gustan”, reconoce Florentina mientras Antonia y Rosario asienten. Más allá del color o las ideas de cada una, Huelva encuentra puntos en común para Rosario, Florentina y Antonia. Las tres lamentan que la provincia “esté tan mal comunicada” y que tenga tanto paro, especialmente entre los más jóvenes. Florentina sufre “demasiadas veces” los problemas con las infraestructuras porque “viajo con frecuencia a Madrid y he vivido los retrasos y problemas, la última el Viernes de Dolores”. Antonia lamenta además que “es un freno para nuestra economía porque ni puede venir la gente ni pueden salir nuestros productos”.