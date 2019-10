La Universidad de Huelva da la bienvenida a los nuevos estudiantes

Un comienzo con gran ilusión. La Universidad de Huelva recibió ayer a los alumnos que se incorporan durante este curso en una Jornada de Bienvenida que tuvo lugar durante toda la mañana en el Campus de El Carmen. La llegada de estudiantes de nuevo ingreso es uno de los momentos más especiales para la institución, que acoge a numerosos jóvenes a lo largo de los primeros días de grado o de máster.

En este sentido, desde las 9:00, el Equipo Decanal estuvo presente en los diferentes edificios que conforman el espacio. Por orden, la bienvenida se realizó en la Escuela Superior Técnica de Ingeniería (ETSI), la Facultad de Ciencias del Trabajo, Ciencias Empresariales y Turismo, Ciencias Experimentales, Derecho, Educación, Psicología y Ciencias del Deporte; Enfermería, Humanidades y, finalmente, Trabajo Social.

Asimismo, el acto que contó con un mayor número de estudiantes tuvo lugar en el Edificio Antonio Jacobo del Barco donde estuvieron presentes la vicerrectora de Estudiantes, Ángela Sierra; la directora de Participación Estudiantil, María José López; la directora de Atención y Orientación al Estudiante, Mariló Guzmán y la directora de Acceso y Admisión, Begoña Marchena.

A través de distintos vídeos, comentaron la forma de trabajar de la Universidad de Huelva, las facilidades que se ofrecen a los estudiantes y las novedades con las que cuenta este año la institución, entre las que se encuentra el Programa Rumbo. Este proyecto busca orientar a los estudiantes del último año de Secundaria ofreciéndoles unas Jornadas de Puertas Abiertas y la posibilidad de realizar distintas actividades como pasar un día en la propia Universidad. Además, serán 50 los centros que se sumen a esta iniciativa y que proceden no sólo de la capital, sino de la provincia onubense al completo.

Actualmente se desconoce la cifra de alumnos matriculados ya que el proceso para realizar la matrícula se encuentra abierto, pero este será uno de los datos más positivos para la Universidad de Huelva, que ya en agosto aumentó las preinscripciones un 68,2% con respecto al curso anterior. Así, de 1.007 se ha pasado a 1.667 preinscripciones, mientras que los datos de admisión contaron en un principio con 2.800 y desde el Equipo Decanal se muestran esperanzados al alcanzar esta cifra e incluso haber cerrado gran parte de las plazas durante el verano puesto que de los 38 másteres, 19 completaron sus plazas en agosto.

Como novedades, también se presentan a lo largo de este curso el Máster de Química Aplicada, con 30 plazas, y el Máster Interuniversitario de Empleo, Estrategias y Gestión de Servicios y Políticas Territoriales de Empleo, que tendrá 15 plazas reservadas para la modalidad semipresencial y otras 15 para su modalidad virtual. Con respecto al Máster de Patrimonio Histórico y Cultural, se han abierto 15 plazas para alumnos que deseen cursar la modalidad semipresencial.

Para la vicerrectora de Estudiantes, Ángela Sierra "este es el día en el que se pone en marcha la maquinaria que llevamos a cabo desde septiembre y que está destinada a dar comienzo al curso. Es un día muy ilusionante porque vienen los alumnos de primer curso con muchas ganas y expectativas, pero también desorientados, por lo que les preparamos estas jornadas con todo el cariño del mundo".

Según detalló Sierra "aquí se vuelca desde el propio rectorado y vicerrectorado de estudiantes a los centros y los distintos equipos de los que disponemos", por lo que comentó que "durante la mañana hemos estado en el Campus de La Merced dándoles las bienvenida en un acto, mientras que en el Campus de El Carmen realizaremos tres y una convivencia en la zona jardinada".

Esta convivencia se realizó a las 13:30 en los jardines situados frente al comedor universitario y contaron con un gran número de alumnos que decidieron disfrutar del día. En este sentido, hubo una representación de los distintos servicios y direcciones que constituyen la Universidad con el objetivo de darle información a todos los estudiantes en varias mesas. Además, estuvieron acompañados por barras de comida, bebida y una animación ambientada con música para ofrecer una calurosa bienvenida a los estudiantes.

Los estudiantes con los que contará durante este curso la Universidad de Huelva se desconocen aún. Así lo explicó la vicerrectora, que explicó que "el proceso de matriculación continúa abierto, por lo que hasta que no termine el mes de octubre no tendremos datos pero esperamos que sean similares a los del año pasado". Los datos de admisión marcan en 2.800 los alumnos de nuevo ingreso que se preveían y las plazas que ofertamos para los grados, pero "tanto esta matrícula como la de máster se encuentran abiertas y hasta finales de octubre no se conocerá un número con exactitud", destacó Sierra.

Con respecto a las novedades, comentó que "uno de los proyectos a los que más atención vamos a dedicar es el Programa Rumbo, que tiene la intención de comunicar la Universidad con la sociedad y que todo el mundo se acerque a conocernos. Especialmente, los centros de la provincia, a través de actividades como 'Universitario por un día' participarán en jornadas centradas en las distintas ramas de conocimiento de tal manera que, en los próximos meses, va a venir cada día uno de los 50 centros de la provincia y se dividirán en itinerarios para pasar por las instalaciones y grados".

Además, Ángela Sierra añadió que "esta es una actividad similar a las Jornadas de Puertas Abiertas, lo que pasa es que estará destinada a los estudiantes que se encuentran en el último curso de Secundaria y les dedicaremos toda la mañana".

Como cada año y como viene siendo frecuente, algunas facultades como la de Educación, Psicología o Ciencias del Deporte cubrieron sus plazas antes del verano y son de las más reclamadas por todos los alumnos. Además, la vicerrectora de Estudiantes concluyó que "el mes de septiembre es muy importante para la Escuela Técnica Superior, que suele contar también con muchos alumnos y para la de Experimentales".

Los estudiantes que pasarán los próximos meses en la Universidad de Huelva no sólo son españoles. Durante la pasada semana, la Onubense recibió 409 alumnos extranjeros convirtiéndose así en la primera de Andalucía en cuanto a movilidad erasmus. De esta forma, 360 jóvenes del programa europeo estarán presentes durante el primer semestre, y posteriormente se unirán los 49 restantes.

Estos estudiantes proceden de treinta y cinco países, pero además hay 14 de Mujeres por África y becas talento y 35 internacionales que cursan su carrera en Huelva por lo que, en total, son 48 los países de procedencia del alumnado extranjero. Con ello, la Universidad de la capital incrementa el número de países, especialmente los iberoamericanos y africanos que cuentan con gran interés por aprender en Europa.

De estos 48 países, 28 son europeos y la mayoría de jóvenes se enfocan en titulaciones como LADE y FICO, Turismo, Empresariales, Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Educación y las distintas ingenierías.

Con todo, la Universidad de Huelva ya se prepara para un nuevo curso cargado de ilusión, ganas y aprendizaje en las aulas de cada facultad.