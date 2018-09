La túnica del Señor de Pasión

Como algunos ya sabéis, este verano he estado enclaustrado haciendo un trabajo ilusionante para mí. Por primera vez me encargan un bordado para el titular de una hermandad de mi tierra natal, Huelva, con la que he procurado mantener siempre contacto. Este encargo ha sido el impresionante dibujo que José Delgado López ha realizado para la imagen de Pasión de Huelva. Hace tres años que aceptan mi presupuesto. Hace uno que lo contratan, yo mantengo el mismo presupuesto que hace tres años. Sí, había un condicionante, verbalmente aceptado, que era que tenían que decidir el terciopelo sobre el que se realizaría el bordado antes de que acabara marzo. El 30 de mayo tengo la decisión del terciopelo. Yo les comunico que a estas alturas no podré cumplir la fecha de entrega que era el 25 de agosto.

La interpretación que se ha hecho del bordado supera a la del presupuesto en más de un tercio. Esto es el resultado de la ilusión y cariño que yo he puesto en cada puntada dada para el Señor de Pasión. El encargo es algo diferente a otras ocasiones pues lo hace una asociación que se crea para la ocasión, pero se firma con la hermandad. Entre ambas hay una guerra interna que va a más y de la cual yo insisto en no querer saber nada. Mi misión es bordar la túnica. Hay un gran malestar por la elección del color del terciopelo y eso hace que dentro de la asociación creada, muchos se den de baja en la cuota, incluso reclaman el dinero dado.

En este momento la hermandad afronta el encargo. En la primera visita que me hacen a primeros de agosto, me comunican que no creen tener problemas para cumplir los pagos que restan, que ascienden a algo más de un tercio del total. Estos pagos terminaban en enero de 2019. A la semana vuelven a verme y me dicen que no pueden terminar de pagarme hasta junio y que yo viera qué hacía. Yo accedo a seguir con el trabajo, aunque en su día ya me parecía que lo que se buscaba era que yo no entregara el trabajo. Hoy tengo la certeza.

En estas visitas les comunico que por unos imprevistos no me comprometo a terminar el trabajo hasta un día antes de la salida, ellos no ponen ninguna objeción. De buenas a primeras unos 15 días antes el prioste empieza a decirme que procurara tenerla para el día 20 de septiembre. Yo le digo que lo procuraré pero que en principio mi compromiso es para el 21. He estado trabajando en julio y agosto a razón de 15-16 horas los siete días de la semana. Septiembre de 17 a 21 horas e incluso en los últimos siete días solo he descansado algo más de 15 horas. He tenido problemas físicos, me he quemado la infección de un dedo con un soldador para poder seguir trabajando.

Consigo terminarla para cuando la hermandad quería el día 20. Con tiempo holgado para poder ponérsela al Cristo antes de subirlo al paso. Por cierto, si mi compromiso era para el día 21 por qué se programa el subir la imagen el día 20. No había desde el principio intención para ello. Me han mentido.

Resulta que en estos días que he estado en Huelva acompañado por mi prima, nos hemos encontrado con amistades de ella que nos han ido diciendo lo que la hermandad comentaba. Hacía ya más de dos semanas que la junta decidió no ponerle la túnica y oficialmente este pasado lunes y, según me dicen, sin estar en el orden del día.

Me han mentido, han faltado al respeto al trabajo realizado.

Andando por Huelva (yo tenía desde hace días mi reserva de hotel para disfrutar del Centenario de la Hermandad) me cuentan dimes y diretes. Y, lo último, en Huelva Información, leo un artículo en el que el hermano mayor de Pasión dice que la túnica no se ha podido estrenar porque tenía que haber estado antes de los cultos. A mí nadie me lo dice. Es una excusa y otra vez se falta a la verdad.

El jueves día 20, sobre las 11:30, le comunico al prioste que entre las 15:00 a 15:30 puede venir a recoger la túnica, titubea. Por otro lado, los de la asociación diciéndome que hay dos personas preparadas para venir, en un momento dado me dicen que el prioste viene con ellos. En un rato me llama el hermano mayor, Rafael Luis Caballero, y me comunica que ha prohibido que el prioste recogiera la túnica el jueves, que él vendría el viernes a por ella. Le comunico que el viernes yo estoy en Huelva, que tengo reservado hotel. Me dice que yo la traiga. Le digo: "¿No tenía que estar hoy para que se le pusiera?". Y en ese momento es cuando me comunica que había una decisión de junta de no ponérsela. Me han tenido hasta el último momento trabajando como un esclavo a sabiendas de que no se la iban a poner al Señor.

No busco culpables, todos los sois. Como le dije al hermano mayor, sólo queréis la imagen. Habéis sido incapaces de resolver unas diferencias creadas por vosotros mismos. Egos, fuerza, pulso. A ver quién puede más. Todos estáis fastidiados pero yo más, mucho más. Todo el cariño, toda la ilusión puesta se fueron cuesta abajo por San Pedro.

Durante el recorrido algunas caras torcidas. Torcidas por la vergüenza. Personas a las que he tratado de buenas maneras, que al vernos torcieron la cara.

Se dice que no he entregado la túnica por falta de pago, no es cierto. Los pagos anteriores a la entrega se han realizado. Como el resto se iba a retrasar no he querido entregarla para garantizar el cobro.

Sí quiero dar las gracias a los hermanos Sánchez de Piña por querer compartir un rato con nosotros y muy especialmente a Paqui, la mujer del hermano mayor de la Esperanza, que nos invitó a ver el acto que se celebraba en su capilla. Otros no lo hicieron. La Hermandad de Pasión en ningún momento me invitó a ningún acto ni nada. Señal de su perversa intención de no ponerle la túnica al Señor.

Aunque largo, he resumido muchísimo lo oído estos días y mi frustración y sentimientos. Nadie puede imaginarlos.

Gracias a todos los que hayáis echado el rato en leerlo. He esperado a que pasaran los actos de la hermandad para no calentar más la cosa, que la tienen hirviendo.

Complemento mi publicación con algo que le pedí al hermano mayor. Sólo que hicieran el favor de hacer un comunicado diciendo que la túnica estuvo en tiempo y que no salía por decisión de junta de gobierno. Veo que se ha negado.