La transformación ecológica como clave para la competitividad industrial

Reducir la huella de carbono, eliminar las emisiones de C02 y lograr sistemas de producción eficientes y sostenibles son retos enmarcados en la transformación ecológica empresarial clave para el futuro desarrollo económico. Es un salto tecnológico cualitativo que redundará en la salud medioambiental en la misma medida que lo hará en la competitividad empresarial. El futuro pasa por la renovación energética, en un camino que permita reducir costes de producción en la misma medida que su impacto en el entorno. Es la próxima revolución industrial a la que las empresas ya dan respuestas.

Fertiberia, empresa líder en su sector y referente en el desarrollo de alternativas sostenibles en sus medios de producción, centró el desayuno coloquio organizado por Huelva Información para tratar la transición energética y tecnológica de la industria. El encuentro contó con la presencia del consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, así como David Herrero, director de Operaciones del Grupo Fertiberia, Esther Alonso, directora general de Transición Energética y Sostenibilidad de Atlantic Copper, Millán García-Tola, director global de Hidrógeno de Iberdrola, y José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de la Federación Onubense de Empresarios.

La industria está preparada para el salto tecnológico. La transformación energética es “una materia estratégica” para Fertiberia, que pretende “liderar desde Huelva la revolución que desembocará en una industria libre de CO2. Para ello, la compañía mantiene abierto un ambicioso programa de inversiones que se complementa con la colaboración de compañías como Iberdrola para lograr que tanto el proceso como el producto final eliminen su huella de carbono. Es un sistema que conlleva una amplia electrificación industrial y social para la que además cuentan en Huelva como un aliado de primer nivel como Atlantic Copper. Los tres actores construyeron durante el coloquio el futuro de una industria limpia, generadora de riqueza y amable con su entorno.

David Herrero, director de Operaciones del Grupo Fertiberia, expuso el ejemplo práctico aplicado por su compañía en la producción de fertilizantes con un objetivo claro: “Alimentar al mundo dentro sus propios límites”. Para ello, aplica un principio de la economía circular apostando por reutilizar residuos sin usos útiles y fabricar fertilizantes específicos para cultivos concretos que requieran de una menor cantidad y garanticen una mayor producción. En este contexto, la agricultura se enfrenta igualmente al reto de la digitalización para optimizar todos los medios existentes. La economía circular planteó a Esther Alonso la oportunidad de exponer los trabajos realizados por Atlantic Copper en materia de reciclaje. La factoría onubense defiende el uso de la fracción metálica de chatarra y residuos para obtener cobre negro que posteriormente se transforma en cátodos de calidad máxima. Un proceso que “genera por sí mismo el 50% de la energía que necesita”. Huelva vuelve a situarse “en vanguardia” al ofrecer la única planta con capacidad para hacerlo en todo el sur de Europa. El cobre ofrece “una capacidad infinita de reciclaje sin perder calidad y por ello damos un especial valor a la minería urbana, a la reutilización de los 450 millones de toneladas que hay ahora mismo en la sociedad”.

Sobre la mesa proyectos en marcha y otros marcados para un futuro cercano. Fertiberia produce en su planta de Palos de la Frontera el amoniaco necesario, un producto “más eficiente incluso que el hidrógeno verde y que jugará un papel clave en la transformación energética. Es un reto de primera magnitud y una oportunidad que vamos a protagonizar desde Huelva”. Actualmente, según explicó Herrero, el proceso se realiza a través de gas natural y combustibles fósiles. El objetivo fijado es “la electrólisis que nos permita sustituir el gas por agua para descarbonizar la producción”. Un proyecto para el cual “nos hemos aliado con Iberdrola”. De nuevo Palos de la Frontera será el escenario de un salto tecnológico. Tras la planta de Puertollano con 20mw de capacidad, Millán García-Tola explicó que será en Huelva donde se llevará a cabo la ambiciosa construcción de una central con capacidad para 800mw en 2027. Fertiberia logró en los últimos diez años reducir “un 50% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Si la transición va hacia las energías renovables, vamos a estar ahí y vamos a estar preparados para responder a los retos que se planteen”.

En ese contexto, el consejero Rogelio Velasco aclaró en su intervención previa que “Fertiberia, Atlantic Copper, Cepsa o Iberdrola tienen ya comprometidas actuaciones importantes en esta provincia con capacidad para generar más de 6.000 empleos directos y 14.000 indirectos”. Además, avanzó que en las próximas semanas la Junta dará pasos relevantes para la declaración como proyecto estratégico de una iniciativa impulsada por Iberdrola para la creación de siete plantas fotovoltaicas y una eólica en cinco provincias andaluzas. Una de las fotovoltaicas se ubicará en Huelva, en concreto entre Gibraleón y Trigueros.

La industria es clave. La transformación energética “va ligada a la humanidad desde que el primer homo sapiens pisó el planeta. Ahora nos enfrentamos a la optimización de los procesos productivos de forma limpia y sostenible”, destacó el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios Álvarez. Es el reto constante al que se enfrentan las empresas para dar respuestas a las demandas cada vez mayores y en un contexto de respeto por el medio ambiente. Huelva tiene un papel capital que jugar en ese futuro. La provincia “es un engranaje esencial en el desarrollo industrial de Andalucía”, teniendo en cuenta que el 21,4% del VAB generado por la economía en la provincia corresponde a este segmento. Ese porcentaje casi duplica la media andaluza, que se sitúa en el 11,6%, y supera la española (16%). Esta mayor especialización industrial es la que hace que el grado de apertura y cuota exportadora se sitúen muy por encima de la media regional (114,5% frente a 33,6%, y 215,3% frente a 115,5%, respectivamente), destacó Velasco. Con la fortaleza que posee esta actividad productiva y con las futuras inversiones identificadas, “Huelva puede mirar con optimismo al futuro con importantes iniciativas para renovar y modernizar su parque industrial”.

Todo el proceso otorga un papel clave a Atlantic Copper como referente en la producción de cobre. “Un vehículo eléctrico consume cuatro veces más cobre que uno convencional”, destacó Esther Alonso. La electrificación necesaria para reducir la huella de carbono tanto en la producción industrial como en la vida cotidiana implica además un esfuerzo en la mejora de las redes eléctrica de baja y media tensión. Pero la compañía con sede en la avenida Francisco Montenegro no solo aporta su producción sino que aplica en el proceso esos mismos mecanismos. De hecho ya es capaz de producir mediante osmosis y reciclaje del agua gran parte de la electricidad que necesita a diario.

García-Palacios Álvarez reivindicó el papel de la industria como “parte de la solución y no del problema” de la transformación energética. Una evolución en la que “Huelva vuelve a ser líder un siglo después”. No obstante, lanzó un reto a las administraciones: “Los tiempos de los gestores legislativos no siempre casan con las necesidades. Hay que conseguir que esa transición sea rápida porque voluntad y capacidad tienen nuestras empresas”.

Sobre este punto destacó el consejero “el impulso dado a la figura del proyecto estratégico, que acelera la tramitación de esas potenciales actuaciones”. Otra de las medidas adoptadas fue la reducción de la burocracia, “para que la Administración sea un aliado de la inversión pública y no un obstáculo”. Al respecto, indicó que en los próximos días se aprobará el Plan de Regulación Económica, al que sucederá antes de que finalice el año un tercer decreto para adelgazar los trámites administrativos. Con él se modificarán 70 normas y se introducirán 268 medidas de simplificación y mejora de la regulación. En materia industrial y minera serán cuatro las normas modificadas y 15 los procedimientos que se modifiquen o supriman.

La alianza entre empresas es fundamental en la transformación energética. Iberdrola y Fertiberia han puestos sus ojos en la provincia de Huelva con la futura planta de electrólisis de Palos de la Frontera como pieza clave en el salto tecnológico. La inversión inicial rondará los 500 millones de euros. Hoy en día el coste no es competitivo con el de otras energías menos limpias. “Necesitamos la ayuda del estado para hacer que la rueda se mueva. Si tiene el respaldo necesario estamos preparados para lograrlo”. La evolución abrirá un nicho de mercado enorme para la industria auxiliar y también para el talento andaluz.