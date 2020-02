Un total de 85 usuarios se aseguran de que su medicación es la correcta

A estas alturas nadie en su sano juicio, puede cuestionar las ventajas de la medicación para los distintos procesos terapéuticos. Eso sin embargo, no es obstáculo para que a veces surjan desfases o incompatibilidades que pueden provocar efectos adversos en el paciente. Según informa el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva se estima que el 50% de todos los errores de medicación ocurren cuando el paciente es ingresado en un hospital o cuando recibe el alta.

Para ello, tanto el Hospital Juan Ramón Jiménez como 30 farmacias de la provincia están involucrados en el Programa Concilia2 que se extenderá hasta abril. Tiene como se ha comentado, como objetivo que el paciente reciba en todo momento, la medicación correcta.Hasta el momento se han beneficiado del programa, 85 onubenses y 570 pacientes a nivel nacional.Los desajustes en los tratamientos farmacológicos pueden tener consecuencia negativas en la salud lo que asimismo, supone un mayor gasto farmacéutico.

Ana Rivas-Bocanegra es vocal de Adjuntos, Regentes y Sustitutos del Colegio de Farmacéuticos y especialista en el Programa Concilia2. Trabaja en la oficina que tiene como titular a Fulvia Ronchel que está adscrita al programa.La captación de usuarios, que se incorporan al programa de manera completamente voluntaria, se hace tanto desde Farmacia Hospitalaria del Juan Ramón Jiménez como desde las propias farmacias. Puede adherirse cualquier paciente que proceda de cualquier especialidad y que sea mayor de edad.

En algunos casos, el usuario ya estaba siguiendo un tratamiento antes del ingreso y hay que saber si ese tratamiento será compatible con lo que el propio hospital le indique aunque, tal y como recordó Rivas-Bocanegra, “buena parte de los problemas que surgen con la medicación, y que va a más, reside en el hecho de que es cada vez más habitual que los usuarios visiten distintos médicos que no tienen conocimiento a veces, de lo que el paciente está tomando”. Se trata de prescripciones que no figuran en el historia médico del usuario y que “pueden interaccionar o generar duplicidades que hagan surgir efectos adversos”.

No solo el trasiego de un médico a otro puede originar problemas. Tampoco se puede perder de vista un mal que los farmacéuticos no dejan de denunciar: la automedicación.La detección de los usuarios que pueden involucrares en el programa se realiza “cuando te dicen que le han dado el alta hospitalaria o bien porque traen el informe del alta”. En ese informe figuran los nuevos tratamientos y se cotejan por si hay algo que se debe dejar de tomar. Obviamente se trata de un proceso que supone un trabajo para el farmacéutico pero que tiene una inestimable fuente de recursos en su tarjeta sanitaria que con la Receta 21 que lleva ya implantada unos años, se puede seguir el rastro del paciente, lo que no sucede cuando esa persona ha acudido a las consultas privadas.

Esa es la razón por la que al usuario también se le pregunta si ha acudido a médicos que realizan su labor fuera de la Sanidad pública, para tener una información más exacta sobre su situación real.Dentro de ese trabajo de investigación que realiza el farmacéutico,Rivas-Bocanegra también se refiere a los “tratamientos naturales a los que ha podido también acudir el paciente que a veces no son tan inocuos como se cree”. Con toda esa base de datos adquirida, el profesional de la farmacia lleva a cabo un estudio donde quedan claras las discrepancias en caso de que las haya.

“Puede ser –añadió la farmacéutica– que esas discrepancias estén justificadas o haya otras que no figuren en las guías farmacológicas o que los cambios introducidos en el hospital no nos parezcan justificados. Para ello, nos ponemos en contacto con Farmacia Hospitalaria para aclarar las dudas que surjan”. En todo caso, “siempre intentamos ponernos en contacto con el médico”.En el Programa Concilia2 están participando 49 farmacéuticos onubenses algunos de ellos, como la propia Rivas-Bocanegra, con experiencia de años en la conciliación farmacéutica.