La introducción El pasado y el futuro de Huelva | La necesidad de promocionarla La abstracción sobre el pasado de Huelva y de España, el presente que Ponce Bernal sentía incierto; y un futuro de dudoso rumbo fueron ideas que quedaron impresas en el artículo En torno a Onuba, que servía de apertura y presentación del folleto Huelva en Fiestas. 1928. Este catálogo, ideado y diseñado por él y sufragado por Manuel Arias, editor y dueño de Diario de Huelva, para promocionar su tierra, se conserva cuidadosamente en el Archivo Municipal de Huelva, en el Fondo Juan Quintero de Estrada. Con una portada de nuestro pintor universal José Caballero, un dibujo a carboncillo del Santuario de La Cinta, Huelva en Fiestas recogía en una de sus páginas la intención que movía a sus editores de plasmar “en breves informaciones todo lo más saliente y extraordinario de la ciudad” e invitaba a onubenses y visitantes a vivir con ilusión y alegría sus fiestas populares, Las Colombinas y La Velada de La Cinta. Desde las páginas del periódico se reclamó la responsabilidad de los comerciantes e industriales locales para que se implicaran en el proyecto, aportando su colaboración con anuncios publicitarios. En este artículo, que debe leerse con la perspectiva de otro tiempo, en el que utiliza términos que pueden resultar caducos o gruesos, ponía el acento en la “nobleza y el espíritu hospitalario” que a su juicio caracterizaba a los onubenses, además de deliberar sobre la grandeza de los pueblos y de su decadencia. Todo imperio “es –sentenció- la envoltura sarcástica de la miseria”. Ensalzó el papel de Huelva en la Historia cuando protagonizó en 1492 la partida de Colón hacia el descubrimiento de un nuevo mundo. Con independencia de la opinión que tuviera del hecho histórico en sí, nos llama la atención de este artículo su carga intelectual y cultural. La acción publicitaria para dar a conocer unas fiestas locales podía no requerir reflexiones tan profundas. Pudo resultar impropio quizá para el arranque de un folleto que pretendía informar de la celebración de unas fiestas locales, populares unas, religiosas otras, con intenciones de lograr la expansión, distracción, entretenimiento y diversión, objetivos de ambas festividades en todo caso y circunstancia, junto con el afán personal suyo de ayudar a una promoción turística que sobrepasara los límites provinciales. Esta edición, no obstante, y ese artículo en cuestión, no venían más que a demostrar la verdadera ansiedad del autor por educar al pueblo y por invitar a las fuerzas vivas de la sociedad onubense a implicarse en el progreso de Huelva.

Es una verdad axiomática de la Historia que los pueblos cuando llegan al colmo de su grandeza y de su poderío, hace mucho tiempo que están en decadencia, porque el esplendor de una vida colectiva es como el esplendor del fuego, que es magnífico porque destruye y, si destruye de prisa, es más ardiente y más brillante. Todo Imperio, y todo imperio es la envoltura sarcástica de la miseria.

Sin embargo, todas las decadencias son bellas. Lo fueron la babilónica, la romana, la napoleónica, a de la Alemania de los Césares, la de la España de los Austrias. La fortaleza de estos pueblos fue cierta durante las centurias en que no habían llegado al ápice hegemónico, puesto que todo está contenido en el esfuerzo y nada en el éxito. Pero el esfuerzo es triste y doloroso por glorioso que sea, y tendemos al quietismo.

Onuba en España realizó la misión de las madres semillas prolíficas y tutelares… Descubrió, colonizó y civilizó la otra mitad del mundo. Hecho todo esto, que no lo hizo ninguna raza del planeta Tierra, Onuba como España no tenía nada que hacer y murió.

La época imperial de España subsiguiente a la hazaña de Colón, ya no fue más que la cáscara vacía de un fruto huero y manido. La iconografía pictórica nos ha dejado tipos representativos de la apoteósica prestancia y fanfarronería españolas, como al Marqués de Leganés, de Rubens, o el otro Guzmán, conde duque de Olivares, de Velázquez. Era la fanfarronería española de la decadencia, de la España dueña de los mares y continentes, pero sin gestos que realizar ni epopeyas que conseguir, porque unas y otras ya estaban logradas. Era la España imponente a veces, de tan complicado como era su poderío, la España representada en el gobernador español de Milán, que describía Manzoni, o en las tintas negrísimas volcadas por Buckle sobre el intelecto español del siglo XVII.

Onuba tiene en su pasado todas las realizaciones históricas de las posibilidades humanas, y como no hay precedentes en lo individual ni en lo colectivo de una perduración que subvierta la ley biológica de las curvas vitales, para Onuba, y para España, no hay más solución de vida que incorporar en su espiritualidad ideales trascendentales, del todo nuevos en sus fastos, para pugnar por ellos durante otros siglos de otra Reconquista que necesita emprender Onuba y España; la de la dignidad, la de la libertad…

Los nuevos idearios no han de ser la morbosa delectación espectro-umbilical con que vuelve nuestro país a las formas agotadas de las creaciones, cada vez que intenta crear. Mientras España se espante pudibundamente a lo eunuco, de la reciedumbre viril que señorea el mundo en doctrinas políticas, sociales, filosóficas y estéticas, no hay salvación para ella como no la había para tantos países tocados del morbo misoneísta.

Los españoles tenemos nuestro pasado agotado y nuestro porvenir está por iniciar. El momento presente es como el periodo muerto en el movimiento de las máquinas, o en el de los péndulos. En cuanto a Onuba, hay que buscarle una finalidad y una preocupación de lucha, siquiera no sea tan grande como la que la llevó desde Palos inmortal a besar por primera vez las tierras vírgenes de América