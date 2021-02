El titular del Juzgado de Violencia de Huelva se marcha a la Audiencia de Barcelona

El magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Huelva, Ricardo Rodríguez Ruiz, ocupará una de las plazas de la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Tras 13 años ejerciendo en la provincia onubense, el juez se marcha por motivos personales. "Mi mujer aprobó dos oposiciones en Cataluña, así que pedí esta plaza que pensé que no me iba a llegar, y me ha llegado. Estoy muy contento", indicó ayer a Huelva Información.

Ayer mismo recibió la notificación del Consejo General del Poder Judicial que anuncia su traslado. El cese en el Juzgado de Violencia de Huelva se producirá el 23 de febrero, mientras que su incorporación a la Audiencia barcelonesa tendrá lugar el 12 de marzo.

Se marcha, pero "me da muchísima pena dejar Huelva". Rodríguez Ruiz ejerció varios años en Ayamonte y lleva en el órgano especializado en violencia machista de la capital desde 2013. Entre los asuntos que más echará en falta están que "la curia (los abogados, los fiscales, los forenses, la Policía…) es muy respetuosa y se trabaja en equipo".

También reconoce que se va con un "sabor agridulce", porque de un lado "creo que estamos haciendo las cosas razonablemente bien, y me gusta mucho que incluso se incrementen los números, porque eso significa que las mujeres confían en nosotros".

Pero por otro lado, "el hecho de que siga habiendo casi mil víctimas anuales, un año y otro y otro, te hace pensar, dios mío, pero en qué estamos fallando", reflexiona ya "más a nivel personal que como juez".