El buen tiempo en el puente atraerá a Huelva a los visitantes rurales y a los de playa

Son los últimos cartuchos de un verano que ya no es verano en el calendario pero sí en el tiempo. La buena climatología ha querido que este puente el termómetro vaya a alcanzar los 30 grados y miles de personas no quieren desperdiciar los últimos rayos de un sol que ya calienta las hojas que se empiezan a desprender de las copas de los árboles. El lunes es laborable y hay colegio pero es ya tan tradicional el puente de octubre que muchos son los que no lo perdonan, aunque sean 2 o 3 noches.

La escapada a la provincia de Huelva es una costumbre y llega, sobre todo, desde las zonas cercanas de Andalucía y de los vecinos extremeños. También será ocasión para el aprovechamiento de los onubenses que tienen una segunda residencia en la costa o en el interior del territorio onubense. Dos, tres o cuatro días de descanso para tomar impulso la semanas venideras.

Es el primer gran puente después del verano y llega con una pandemia notablemente controlada gracias al proceso de vacunación. La eliminación de medidas restrictivas es clave para que el movimiento se haga notar. En este sentido, Tráfico prevé 148.500 desplazamientos de largo recorrido en Huelva durante el puente, cuyos principales destinos serán las zonas de descanso, turísticas de costa y sierra; desplazamientos de corto recorrido a zonas de segunda residencia y de ocio cercanas a núcleos urbanos y desplazamientos a poblaciones que celebran sus fiestas populares, según indicó la propia Subdelegación del Gobierno. Así, el dispositivo especial de Tráfico prevé una mayor intensidad de movimientos en las carreteras A-49, A-483, A-497, A-5056, A-5051, N-435 y N-431.

El sector hotelero tiene buenas previsiones con respecto a estos días festivos, aunque recalcan que será como un fin de semana normal, como indicó a este periódico el Círculo Empresarial de Turismo. Los hoteles de la Costa se mantienen abiertos, aprovechando así el buen tiempo y se cuenta con el 71% de las plazas vacacionales turísticas disponibles.

Esto, sin duda, lo aprovechará la hostelería. Por poner un ejemplo, la mayoría de los chiringuitos de la costa onubense permanecen con sus puertas abiertas. Con reservas y con un turno, al menos, cubiertos. Son los últimos coletazos para aprovechar la brisa del mar dentro de unas temperaturas agradables. Así lo explicaron a Huelva Información desde el Consejo Empresarial de Chiringuitos de la Federación Onubense de Empresarios (FOE).

Por otro lado, aunque el puente es un poco extraño, ya que el lunes es laborable, son fechas que ya están consolidadas en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. “Vamos a cumplir con las expectativas de otros años”, reconoció la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra, Cinta Aguilar. Entre las previsiones se maneja una ocupación del 80%-85%, aunque todo puede variar porque muchos movimientos son de última hora. Ya quedó atrás que el otoño es el inicio de la temporada alta en la Sierra, explicó la presidenta, “es un tópico”, en el sentido que durante el verano y en otros momentos del año existe una buena ocupación. La Sierra “ya se ha diversificado más allá del otoño”. En cuanto a la climatología, el sol estará en el cielo desde hoy y hasta el martes, aunque con algunas nubes. Las temperaturas serán agradables con máximas entre los 27 y los 30 grados y con mínimas que no bajarán de los 16, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para Huelva capital. En la Sierra la previsión es prácticamente similar, aunque las temperaturas serán algo más frescas, con mínimas que llegarán hasta los 14 grados.

En definitiva, será un puente que atraerá turistas a la provincia de Huelva después de un verano satisfactorio en cuanto a números.