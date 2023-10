El tiempo en Huelva: Temperaturas otoñales con probabilidad de lluvia este fin de semana

El otoño ha entrado de lleno en Huelva. Tras una lluvia que inundó gran parte de la provincia el pasado domingo, la semana se ha caracterizado por una inestabilidad que se mantendrá hasta el próximo lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una probabilidad de 50% el sábado y oscila entre un 90 y 75% durante la jornada del domingo. En lo que respecta a las temperatura, seguirán con la misma tendencia, máximas que se sitúan en torno a los 22 grados y mínimas que se mantendrán sobre los 13.

Durante este viernes, 27 de enero, las lluvias dará una tregua en Huelva, en la que la estampa de la pasada semana ha quedado en el recuerdo y aún se manifiesta por las calles de la ciudad. En la comarca del Condado la predicción meteorológica es similar que la de la capital, las precipitaciones no aparecerán hasta la jornada del sábado y lo harán con poca probabilidad que se sitúa entre el 50 y el 70%. El domingo esta aumenta al 90% con vientos de componente suroeste que no superarán los 15km/h. Las máximas se mantendrán hasta final de semana en torno a los 22 grados.

En el Andévalo tampoco se esperan lluvias para el viernes y la probabilidad aumenta en la jornada del sábado con un 80% y el domingo alcanza el 100%. Se espera que el mercurio marque en torno a 20 grados durante todo el fin de semana y que las mínimas se sitúen tren los 12. En la zona del litoral, no se espera agua hasta el domingo y continuarán el lunes con probabilidades que rondan el 90%. Lepe registrará 22 grados de máxima y 12 de mínima y en otros municipios costeros como Punta Umbría las mínimas superarán los 15 grados.

En la Sierra de Aracena y Picos de Aroche las temperaturas máximas no alcanzarán los 20 grados y rondarán los 17 diferenciándose del resto de la provincia. La probabilidad de lluvias será de un 85% según Aemet durante el sábado y el domingo aumentará entre el 95 y el 100%.

La inestabilidad continuará con unas precipitaciones en forma de lluvia más suaves y unas temperaturas que oscilarán sobre los 20 grados en toda la provincia.