Las temperaturas máximas estarán por debajo de los 32 grados esta semana en Huelva capital

El calor dará un respiro durante esta semana. Lo seguirá haciendo pero no de una manera tan intensa como ha ocurrido desde que empezara el mes de agosto. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología las temperaturas máximas de la provincia de Huelva no superarán los 32 grados en los próximos días. E incluso mañana no llegarán ni siquiera a los 28. Así, los termómetros darán un alivio a los onubenses en la capital después de un verano sofocante de calor.

Hay que recordar que el mes de julio se encuadró entre los cinco meses de julio más calurosos de la historia de Huelva. Y que además, agosto empezó con altas temperaturas. La capital es la segunda ciudad costera de España más calurosa por historia en julio. Eso sí, el sol seguirá reinando en el cielo onubense y tan sólo en la jornada de mañana habrá algunas nubes dispersas por la ciudad.

También, las temperaturas mínimas no llegarán a los 20 grados. Las noches serán así algo más frescas. No mucho puesto que los termómetros no bajarán tanto ya que se concentrarán entre los 17 y los 19 grados.

En Isla Cristina las temperaturas mínimas serán un calco a las de la capital durante los próximos días. Sin embargo, los termómetros no llegarán tan arriba. Así, las máximas no superarán los 31 grados y rondarán siempre los 29-30 grados. En el Andévalo los extremos serán algo más largos. Por ejemplo, en El Cerro de Andévalo las temperaturas máximas llegarán a los 34 grados, mientras que las mínimas bajarán hasta los 15.

Más bajas serán incluso las temperaturas en la Sierra. En Aracena, por ejemplo, los termómetros descenderán hasta los 13 grados. Las temperaturas máximas sí que estarán a la par que en el resto de la provincia aproximadamente. Así habrá entre 28 y 32 grados durante las próximas jornadas. El sol también será el principal protagonista.