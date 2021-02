La docencia telemática contiene la incidencia de la Covid en la Universidad de Huelva

Hoy terminan los exámenes del primer cuatrimestre en la Universidad de Huelva. Más de 800 pruebas realizadas una semana más tarde de lo previsto debido a que el proceso se contemplaba presencial pero el aumento de la incidencia del Covid obligó a realizarlas on line para evitar la movilidad de los estudiantes. A partir del lunes se retomarán las clases del segundo cuatrimestre que mantendrán el modelo telemático al menos hasta Semana Santa, como anunció esta misma semana la Universidad a través de un decreto de la rectora, María Antonia Peña.

El carácter impredecible de la situación sanitaria ha marcado este curso –después de que lo hiciera ya el anterior– desde su inicio, aunque noviembre supuso un punto de inflexión en la Universidad de Huelva y en la provincia en la que se asienta. La Junta estableció el pase a la actividad on line en las universidades a excepción de las prácticas. En la provincia y su entorno autonómico la incidencia del virus había sufrido un crecimiento sustancial que obligó a tomar ésta y otras medidas de contención. El profesorado, el estudiantado y el personal administrativo de la institución volvieron a sus casas en un contexto de proliferación de contagios para permanecer ya todo el cuatrimestre y también para los exámenes en el 98% de los casos.

La UHU publica cada semana en su web los casos positivos tanto de los últimos siete días como los acumulados desde el arranque del curso. Según estos registros, el máximo de confirmados en una semana llega a los 25. Esa misma cifra se alcanzó en dos semanas diferentes. En la semana del 23 al 30 de octubre, todos de alumnos. Desde esa fecha al 4 de noviembre la Onubense indica que 24 de los contagios correspondían a alumnos más uno del personal de la institución. Para entonces, había 66 positivos acumulados desde el inicio de curso.

“La Universidad de Huelva ha hecho un esfuerzo enorme para prepararse”, explica Manuel Maña, vicerrector de Informática, Comunicaciones e Infraestructuras. “Ha habido cambios metodológicos a través de citas previas, medidas como renovación del aire, revisión de los espacios, un trabajo e inversión enormes para crear espacios seguros, algo que se ha logrado a la vista de los resultados”.

Maña resalta en relación con los contagios que “ninguno se ha producido dentro, todos han sido externos”. La UHU mantiene desde el inicio del curso un registro de casos positivos, sospechosos y contactos esstrechos a través de un formulario que llega a Riesgos Laborales, “en coordinación a su vez con los rastreadores para facilitar su labor y cooperar con la Delegación de Salud, con los que están en continuo contacto”, apunta el vicerrector. En este sentido, incide en que “nuestro formulario sigue abierto y pedimos a los estudiantes y trabajadores afectados que no dejen de notificar los casos. Al mantener la actividad on line, últimamente se detectan pocos estudiantes porque no se ven en la necesidad de avisar y nosotros mantenemos nuestra vía abierta con Salud”.

La Universidad de Huelva optó por comenzar el curso con un modelo mixto rotatorio por el que un grupo de alumnos recibía la docencia presencial y otro telemática de manera sincrónica. En noviembre por decisión de la Junta el modelo pasó a ser totalmente telemático y “se reguló el teletrabajo en los espacios comunes en áreas en las que trabaja el Personal de Administración u Servicios para evitar los contactos”, apunta Maña.

En paralelo, Huelva registraba sus cifras más altas de contagios hasta ese momento, con récord –ampliamente superado en la tercera ola posterior– de 374 en un día el 12 de ese mes, según informaba la Consejería de Salud. Los datos de la Onubense el 14 de noviembre marcaban un acumulado de 94 positivos, 21 de ellos esa última semana. En el último registro del año, el de la semana del 13 al 19 diciembre, no se notifica ningún caso imputable a ese periodo concreto y el acumulado alcanza los 101 positivos en alumnos y nueve entre miembros del personal.

El nuevo año trajo la tercera ola a Huelva y con ella un fuerte incremento en los contagios con cifras nunca alcanzadas de fallecimientos y hospitalizaciones. En las sucesivas semanas de enero, la UHU contabilizó 113, 124, 132 y 133 casos acumulados. La Universidad tuvo que cambiar otra vez el paso ante el aumento de la incidencia en la provincia y los exámenes del segundo cuatrimestre comenzaron el día 1 de febrero, una semana después de lo previsto, “en un acto de responsabilidad social ante miles de alumnos que tenemos de otras localidades, conscientes de que el contagio está asociado a la movilidad”, admite Maña.

En esa primera semana de este mes, el dato acumulado de contagios era de 135, según la Onubense.Hoy culmina el primer proceso de evaluación y a partir del lunes comienzan las clases del segundo cuatrimestre. La convocatoria ordinaria de exámenes se prevé del 21 al 9 de julio. Sigue el año académico mientras “el campus no se parece en nada” al de los anteriores, lamenta el vicerrector.