El local que supuestamente impidió el acceso a chinos puede cerrarse un mes

Facua-Consumidores en Acción ha advertido en un comunicado que el bar de copas que supuestamente imposibilitó la entrada a cinco estudiantes chinos el pasado fin de semana podría ser clausurado durante, al menos, un mes. El motivo de este posible cierra radica en la infracción grave que supone la prohibición del acceso por raza o nacionalidad para la normativa andaluza de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Los supuestos hechos se produjeron durante la madrugada del 1 de febrero, cuando el portero de un local de ocio emplazado en la plaza de las Monjas negó la entrada a cinco jóvenes chinos de unos 23 años por “ser menores de edad”, si bien los afectados sospechan que pudo ser por temor a que estuviesen infectados por el coronavirus dado su origen.

La conjetura de los estudiantes se respalda, por un lado, en la prohibición de la entrada por ser menores de edad cuando, según asegura uno de los jóvenes a Huelva Información, “mostramos la identificación que nos acreditaba como mayores de edad”. Igualmente, en cuanto al resto de motivos que supuestamente el portero del local utilizó para impedir su entrada, los estudiantes destacaron “la defectuosidad de los zapatos” de uno de los chicos y “los pantalones inapropiados” de otro de ellos.

En relación a los hechos acontecidos, este diario ha intentado profundizar en la versión del citado establecimiento, pero desde el mismo remiten su valoración de los sucesos a su gabinete jurídico.

En lo que a las posibles sanciones se refiere, la asociación defensora de los derechos de los consumidores indica que la denegación de acceso a estos cinco estudiantes podría suponer la vulneración del artículo 6 del Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. El mismo recoge la prohibición de establecer ninguna condición de admisión “que pueda suponer discriminación o trato desigual de acceso al establecimiento en función de la edad, sexo, nacionalidad o raza de los asistentes”.

El artículo 25.1 de la misma normativa señala que el incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones que recoge supone una “infracción grave” –sancionada con multas de entre 300,51 euros a 30.050,61 euros según el artículo 22 de la Ley 13/1999E, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía–. Además, en el caso de incumplimiento de las prohibiciones del artículo 6, el Decreto 10/2003 también establece que la sanción “llevará aparejada la suspensión de la autorización del establecimiento público y la clausura de este por un período mínimo de un mes”.

De igual forma, Facua recuerda que un establecimiento no puede imponer ninguna condición de admisión que no haya solicitado y no haya sido expresamente autorizada por anterioridad por la Administración competente, en este caso el Ayuntamiento, tal y como recoge el Decreto 10/2003.

La asociación también indica que para situaciones de este tipo son los ayuntamientos quienes tienen las competencias sancionadoras, por lo que los afectados pueden acudir a los consistorios, al de Huelva en este caso en concreto, para presentar sus denuncias.