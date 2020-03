Los súper reciben más clientes sin alcanzarse la avalancha del martes

Las ventas en los comercios, principalmente, súper e hipermercados, han crecido en los primeros días de la semana como consecuencia de los miedos suscitados por la expansión del coronavirus.Durante la jornada del miércoles, la afluencia de clientes fue más intensa que otro día laboral aunque no se alcanzaron los niveles vividos el pasado martes. En un híper de la capital se comentaba que las imágenes de lo acontecido en los establecimientos de Madrid, habían provocado un efecto mimético que hizo que muchas personas entendieran que se viviría un episodio de carencia de elementos básicos.

Lo cierto es que muchas estanterías se quedaron vacías aunque el fenómeno, que da para un estudio sociológico, fue más intenso en las grandes superficies que en los supermercados de barrio si bien éstos tampoco escaparon de la ansiedad acumuladora de algunos onubenses.Si ha habido algunos artículos más solicitados en estos tiempos de alertas infundadas, éstos han sido el papel higiénico, la leche y las conservas aunque asimismo, las estanterías que muestran los artículos perecederos también se vaciaron en algunos establecimientos.

En un híper de la capital, una reponedora insistía en que no hay ningún motivo de alarma ya que “a las 6:30 nos llegan todos los días los artículos perecederos y no hay ningún motivo de preocupación de que vaya a haber falta de suministro”. Con el susto de lo vivido el martes, un cajero de ese mismo establecimiento confiaba en que este miércoles no se vivieran las mismas imágenes que el martes aunque “ya para ser por la mañana, hay aquí más gente de lo habitual”, pero es inevitable que por las tardes acudan más clientes a los establecimientos ya que es cuando les es más factible al soler estar fuera del horario laboral.

En un supermercado del barrio de Isla Chica, una dependienta hacía referencia al afán de acopio de papel higiénico y leche vivido durante el martes pasado aunque también en este local, todas las estanterías estaban llenas de todo tipo de artículos desde el mismo momento en que se abrieron las instalaciones al público este miércoles.

En otro supermercado del mismo barrio, confesaron no haber percibido mayor afluencia de clientes que cualquier otro día, con lo que se confirma que el principal objetivo de los acaparadores han sido las grandes superficies comerciales. El supermercado de barrio consultado, que cuenta con distintos establecimientos tanto en Huelva como en la provincia, sí ha puesto en marcha desde este mismo miércoles, una medida higiénica como es que todos sus empleados realicen su actividad provistos de guantes.Del afán comprador ni siquiera se salvaron en las tiendas de mascotas ni las estanterías que ofrecen el pienso para los distintos animales que del mismo modo, experimentaron un incremento de ventas.