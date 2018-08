La subdelegada promete que la campaña de las jornaleras será "ejemplar"

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, se comprometió a que desde su departamento trabajarán para que la campaña fresera sea "ejemplar" y para ello se va a reforzar el departamento de la Dirección General de Migraciones. Parralo aseguró que ya ha tomado posesión el nuevo jefe de servicio del área de Trabajo en la Subdelegación onubense. Del mismo modo, la subdelegada ha señalado que la Dirección General de Migraciones quiere "reforzar todo el proceso y trabaja en consonancia" para que la próxima campaña fresera sea "ejemplar". Así, respecto a los abusos denunciados en la campaña a temporeras, Parralo quiso destacar que hay "muchos aspectos a mejorar" y ha dejado claro que se reforzará la vigilancia en los campos.

Salía así al paso de una información adelantada ayer por La Mar de Onuba en la que se cuestionaba la actuación en la Guardia Civil en Huelva en el caso de las temporeras que denunciaron supuestos abusos en una empresa de la provincia de Huelva la pasada campaña y que ha entrado bajo investigación del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, un caso que está a la espera del informe de la Fiscalía.

Parralo quiso dejar claro que no iba a pronunciarse "sobre un asunto que está judicializado; espero y deseo que la Justicia actúe y llegue hasta donde deba llegar. En este sentido, cualquier requerimiento que se haga a esta Subdelegación, será atendido de manera inmediata". La responsable de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, insistió en que las medidas que se están poniendo en marcha ante la nueva campaña de contratos "que ya ha comenzado, van encaminadas no sólo a que no se repitan los problemas que se dieron el año pasado y que responden a casos aislados, sino que aspiramos a que la próxima campaña sea absolutamente ejemplar" y defendió la labor que "lleva a cabo la Guardia Civil y el resto de Cuerpos de Seguridad del Estado, que son absolutamente extraordinarios y que no están bajo ninguna sospecha. Lo que está claro es que no vamos a intervenir en unos hechos que dependen de la autoridad judicial que debe llegar hasta donde tenga que llegar".

De cara a asegurar la limpieza de dicha campaña de contratación y evitar los problemas de abusos que se dieron el año pasado, Parralo expuso los "refuerzos que se van a llevar a cabo desde la Dirección General para que se extreme la vigilancia de que todo se haga conforme a lo que marca la legislación; se van a reforzar los controles para que esos hechos que, insisto, se trata de comportamientos aislados, no vuelvan a repetirse".