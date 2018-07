La sostenibilidad y el tiempo definen la responsabilidad social de todos

El tiempo es la clave en la definición de sostenibilidad y también en la Responsabilidad Social Corporativa o RSC. Por eso si queremos ser sostenibles y responsables, nuestros objetivos no pueden ser efímeros, ni a corto plazo. Mirar en el largo plazo es la única alternativa posible para que ambos conceptos, la sostenibilidad y la RSC, tengan sentido. Y además necesitan algo que todavía no hemos conseguido: que todos y cada uno de nosotros entendamos bien en qué consisten y cuál es el papel que nos toca jugar en ellos. El día que eso pase, las cosas empezarán a cambiar de verdad.

El adjetivo sostenible se refiere al verbo sostener y si acudimos a la Real Academia Española de la Lengua, que al fin y al cabo es la referencia de nuestro idioma, nos encontramos con varias acepciones para definirlo que de hecho nos sirven para entender qué es la sostenibilidad y por qué esa sostenibilidad es el eje de la Responsabilidad Social Corporativa de cualquier empresa, institución, proyecto o persona.

Por eso, no hay que acudir más lejos. En esas definiciones que da la RAE al verbo sostener nos encontramos las dos claves más importantes para entender y ejercer la Responsabilidad Social Corporativa y para ser sostenibles en toda la dimensión de su significado: ser coherentes con nuestros valores y cuidar lo que nos permite vivir bien.

Coherencia con principios y valores

Las dos primeras definiciones del verbo sostener que ofrece la RAE son: Sustentar, mantener firme algo; y Defender una proposición.

Trasladar estas definiciones a una empresa o institución vendría a ser como tener claros la Misión, la Visión y los Valores que la personalizan, mantenerlos estables en el tiempo y compartirlos. Equivalen a los principios morales y valores por los que las personas regimos nuestras conductas. Lo que pasa es que, igual que las personas no siempre somos coherentes con nuestras ideas y esos principios que defendemos, las organizaciones tampoco.

Llevado al ejemplo, si un principio moral mío es la igualdad y me preocupa la violencia de género -que me preocupa, y mucho- no sería coherente dar ejemplo de lo contrario, o dejar de corregir conductas intolerantes en mis hijos o en los chicos y chicas con los que, por mi trabajo, me relaciono. Ni sería coherente no denunciar o hacer algo ante casos de acoso.

Tenemos muchos principios, pero en ocasiones por falta de tiempo, por comodidad o por temor, nos dejamos llevar y no reciclamos, no cerramos los grifos a tiempo, compramos sin mirar las etiquetas o hacemos la vista gorda ante conductas que nos molestan de los demás. Sin embargo, ocurre que cuanto más conscientes y meditados son nuestros principios morales, y cuanto más reflexionados y compartidos son la Misión, la Visión y los Valores de las organizaciones, más estables son también en el tiempo y más coherentes son nuestras conductas y las acciones de esas organizaciones.

Así que aquí encontramos la primera clave para ejercer una RSC transformadora: ser coherentes con nuestros principios y que las organizaciones sean coherentes con su cultura corporativa, o lo que es lo mismo, que la tengan claramente definida y compartida con todos los que la hacen posible: trabajadores, clientes, proveedores, vecinos, etc. Y esto no se logra en dos días.

Cuidar lo que nos permite vivir

Las demás acepciones del verbo sostener se parecen más: Dar a alguien lo necesario para su manutención;Mantener, proseguir; Dicho de un cuerpo: Mantenerse en un medio o en un lugar, sin caer.

Todas estas definiciones hacen referencia a la pervivencia, o lo que es lo mismo, seguir viviendo a pesar del tiempo o las dificultades. Los primeros nosotros mismos. Por eso, colaborar en el agotamiento de los recursos naturales que necesitamos como seres vivos, o ser pasivo ante acciones y conductas que podrían perjudicarnos personalmente y fastidiarnos la vida que nos gusta, no es sostenible para nosotros.

Para las organizaciones funciona igual. Sostener una empresa, o hacer sostenible una actividad, es también garantizarla a pesar del tiempo y las dificultades. Y otra vez el factor tiempo es el criterio que marca la diferencia.

Porque en el corto plazo satisfacer a los clientes, producir un producto, ofrecer un servicio o generar beneficios es un buen objetivo. Claro que lo es. Pero si lo que se dice públicamente y lo que se persigue es la sostenibilidad hay que pensar en sostener y entonces es necesario pensar en el largo plazo. Por tanto hay que prever la evolución de los clientes y sus necesidades, cuidar la satisfacción y retención del talento de los que trabajan para producir un producto o servicio, mimar la fidelidad de los buenos proveedores o asegurar la tranquilidad de los vecinos para evitar los conflictos, entre otras variables que influyen directamente en la pervivencia de cualquier actividad y de paso en su rentabilidad.

Así que la segunda clave para ejercer una RSC transformadora es conocer todo eso que necesitamos para pervivir en el largo plazo y, sobre todo, cuidarlo.

De estas dos claves fundamentales se deriva una tercera: comunicarme bien conmigo mismo y con los demás. Conmigo mismo porque de lo contrario no sabré cuáles son mis principios, ni tendré el autoconocimiento suficiente para defenderlos. Y con los demás, porque una vez identificado lo que necesito de mi entorno, cuidarlo implica hablar con aquellos que me lo facilitan.

Por eso, las personas y las empresas sostenibles se conocen y también se comunican con su entorno de forma transparente, con objetivos a largo plazo y con la intención clara de generar un beneficio común. Así sí pueden hablar de Responsabilidad Social Corporativa.