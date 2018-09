El calor sofocante cede esta semana con una bajada de 5 grados en los termómetros

Con previsión de una estabilidad atmosférica más o menos generalizada y de avisos en el Estrecho por vientos de levante, la semana irá evolucionando hacia una "cierta inestabilidad" que puede dar lugar a una nubosidad, si no excesiva (no hay indicios de que se vayan a producir precipitaciones en Andalucía), sí suficiente como para producir un retroceso "apreciable" en los termómetros. Esta semana se constituirá en periodo de transición desde una situación estival prolongada hasta otra más propia del otoño.

Andalucía tendrá la primera Ley de Cambio Climático