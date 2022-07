Los sindicatos onubenses exigen subir los salarios para hacer frente a la subida de precios

Cerca de 200 delegados sindicales convocado por los dos mayoritarios, CCOO y UGT, se han concentrado frente a la sede de la Federación Onubense de Empresarios, para exigir a la patronal una subida de salarios que permita a los trabajadores hacer frente a la subida de precios derivada de las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania y que lastra a todos los sectores de la economía.

Tanto UGT como CCOO demandan una subida salarial para hacer frente al incremento de precios del 3,5% para 2022, 2,5% para 2023 y 2% para 2024, con una cláusula de revisión salarial para cada año. Sin embargo, las organizaciones empresariales se están negando a acordar referencias para la negociación colectiva en el marco del AENC, con el objetivo de frenar el acuerdo en los convenios colectivos pretendiendo la congelación salarial.

Los dos sindicatos han exigido al Gobierno que apueste por medidas que contengan los precios, de una forma especial los de los productos de consumo básicos, y abordar políticas centrales redistributivas, como la fiscalidad, desde la negociación y el acuerdo en el ámbito del diálogo social, ausentes en la inquietante situación en la que se encuentra el país. Ambos sindicatos consideran que las adoptadas hasta este momento "no son suficientes y en algunos casos no han tenido el efecto buscado. Es por ello que, hace falta tomar medidas de contención de precios que eviten que las subvenciones efectuadas por el Gobierno acaben siendo absorbidas por las grandes petroleras, como está ocurriendo, en lugar de repercutir en el bienestar de la ciudadanía".

Tanto Sebastián Donaire, como Julia Perea, secretarios generales de UGT y CCOO en Huelva respectivamente advirtieron de que "no nos vamos a resignar ante este escenario, donde el empresariado de este país pretende hacer recaer sobre la clase trabajadora el coste de la crisis de precios generada por la subida de los precios energéticos, y agravada con la guerra de Ucrania".

Donaire, secretario general de UGT en Huelva, insistió en que “ante la situación de descontrol del IPC, subida de precios de las energías y productos de primera necesidad, urge subidas salariales acordes con la situación actual”. "Exigimos a la patronal se sienten a negociar convenios colectivos que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores. No podemos permitir que cada día las empresas tengan más beneficios y los trabajadores tengan más dificultad para llegar a fin de mes. Hay que subir los salarios y hay que hacerlo ya”.

Donaire quiso recordar que "en Huelva más del 50% de los trabajadores padecen pobreza laboral", detalla que el salario medio de Huelva es uno de los más bajos de España, "el 40% de la población esa en riesgo de pobreza extrema".

Perea recordó que los empresarios "son los principales responsables de que no se estén subiendo lo salarios, ya que hacen oídos sordos a las necesidades de la gente y no están pactando subidas que garanticen que no habrá perdidas de poder adquisitivo. Eso sí los precios sí se están incrementando para que las empresas no tengan perdidas y aumenten sus beneficios” y denunció que “el convenio de alimentación esté poniendo sobre la mesa una subida salarial de un 2% cuando ha sido uno de los sectores que más beneficios ha obtenido durante la pandemia”.

Perea quiso hacer un llamamiento específico tanto a los empresarios del sector de la hostelería, "que tienen unas previsiones espectaculares", como a los del campo quienes, a su juicio mientras ellos alardean del ingente beneficio que les está generando las exportaciones, los 100.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia de Huelva no tienen convenio colectivo".