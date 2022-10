Los sindicatos de Huelva reclaman "trabajo decente" frente a la "temporalidad y precarización"

Las secretarias generales de UGT-A y CCOO-A, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente, han reclamado este viernes la necesidad de un trabajo decente en Andalucía frente "a las altas tasas de temporalidad y precariedad" de las que responsabilizan a los empresarios.

Ambas han participado en Huelva en la movilización con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que convoca la Confederación Sindical Internacional, y que se ha desarrollado también en el resto de capitales de provincia de Andalucía.

En declaraciones a los medios, Castilla ha señalado que "hoy estamos hablando de trabajo decente, de derecho al trabajo y que sea decente, dos palabras bastante bonitas y cuando las conjugamos se contrapone totalmente con la precariedad que nos encontramos, sobre todo, en nuestra tierra".

"Hoy no es el primer día que estamos de movilizaciones, llevamos todo un año reclamándole a la patronal española y a la patronal andaluza que se sienten a firmar el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva con la callada por respuesta", ha dicho.

La líder sindical ha advertido de que "curiosamente en Andalucía siempre tenemos las tasas de inflación mucho más altas cuando somos la segunda comunidad con los salarios más bajo de promedio, en el primer semestre en los convenios en Andalucía la media de subida fue de un 2,15 %. Sin embargo, la patronal no tiene ningún tipo de complejo a la hora de dar sus beneficios empresariales y cuando hablamos de subir los salarios vamos los sindicatos a bloquear la economía de este país".

Asimismo, ha añadido que "hoy aquí, aparte de reclamar justicia salarial y que los empresarios firmen convenios con cláusula de garantía salarial que, por cierto, no llegan ni al 20 % en Andalucía, alzamos la voz contra la siniestralidad laboral después de que 96 trabajadores hayan fallecido en el tajo en lo que van de año. Hay que cumplir la ley de prevención de riesgos laborales, no se puede permitir esta lacra".

Ante ello, le ha pedido a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que haga su trabajo, que vigile que se cumpla con la ley de prevención de riesgos laborales y, además, nosotros estamos pidiendo una figura, que es fundamental, el delegado territorial o sectorial de prevención en aquellas empresas donde no existe representación sindical".

Por su parte, Nuria López ha destacado también la importancia de un día en el que "los trabajadores salimos a la calle con el objetivo de pedir trabajo decente, es decir, aquel que permite conseguir alimento, tener un hogar, poder tener tiempo de ocio y aquel que dice qué tipo de sociedad es la que tenemos y en España y Andalucía, por desgracia, el tipo de sociedad que tenemos, con el trabajo precario y la alta siniestralidad que hay, pues es una que no goza de buena salud y no cuenta con las condiciones laborales decentes".

"Queremos señalar que sí que hay responsables de que haya trabajo indecente en Andalucía, y son los empresarios no todos, pero sí muchos; empresarios que no pagan los salarios acorde al esfuerzo que hacemos los trabajadores por sacar sus empresas adelantes", ha apuntado, indicando que ante esta realidad "los gobiernos no pueden quedarse indiferentes".

Ha precisado que "el Gobierno de España ha subido el SMI, las pensiones y tiene que seguir y controlar los precios, pero también el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que combatir la siniestralidad con un plan urgente y controlar los precios con un plan antiinflación; queremos que el Gobierno andaluz se pringue, no vale estar todos los días paseándose por Andalucía como si fuera un plató de televisión, queremos políticas concretas, que solucionen la vida de la gente".