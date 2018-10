En la senda de bajar el índice de endeudamiento "hasta el 128%"

Al valorar el "dinamismo" y la transformación que, a su juicio, ha experimentado Huelva en estos tres años, el alcalde hizo balance y recordó que en este tiempo se han conseguido 25 millones de euros de fondos europeos para proyectos de transformación de la ciudad y que Huelva fue en 2017 Capital Española de la Gastronomía, lo que le permitió acoger eventos internacionales de primer nivel que han propiciado "una proyección sin precedentes".

Todo esto ha sido posible, a su juicio, gracias a un Ayuntamiento fuerte y que ha desarrollado mucho trabajo. Al respecto, aseguró que su equipo de gobierno se encontró en 2015 un Ayuntamiento "en ruina", aunque el pasado año se logró "un superávit de 5,3 millones" y "un remanente de tesorería de 6,2 millones". Además, el índice de endeudamiento era del 240%, mientras que, a día de hoy, según precisó, es del 150% y al acabar el año estará en el 128%. Toda esta mejora, tal y como advirtió, "redunda en beneficio de la ciudad y su futuro".

No obstante, Cruz aprovechó para lanzar una reivindicación que no es nueva: que el Gobierno atienda de forma adecuada la financiación de los entes locales. Así, aseguró que seguirá siendo beligerante y no parará de exigir la modificación de la regla de gasto para hacer sostenibles a corto plazo las finanzas públicas. La reinversión del superávit, a su juicio, es un objetivo al que no piensa renunciar.