Cansarse emocionalmente es posible. Lo sentimos de forma muy parecida al cansancio físico, esto es, a través de sensaciones desagradables en el cuerpo como son dolor de articulaciones, pesadez de ojos o extremidades, dolor de cabeza, náuseas... Y resulta que, como con el físico, si no lo atendemos, podemos llegar a agotarnos y colapsar. Por eso hoy le propongo observar nueve señales que vigila la gente inteligente para evitar el agotamiento emocional.

Mente y cuerpo están íntimamente relacionados, así que en realidad todas las señales corporales nos hablan, aunque no siempre nos paramos a escuchar bien el mensaje que nos traen. A veces nos medicamos tan rápido que no nos damos tiempo a observar si de verdad era paracetamol lo que necesitábamos. Lo malo de esto es que, cuando la raíz de nuestros males físicos es emocional – y demasiadas veces lo es-, la medicación es un parche temporal que no sólo no resuelve, sino que puede llegar a empeorar el mal de fondo que venimos acumulando. Así es como podemos llegar al agotamiento y al colapso.

El poder del equilibrio

La Naturaleza, la vida misma y cada persona en este mundo coincidimos en algo importante: el equilibrio nos beneficia. Piénselo. El Universo está lleno de armonía, belleza y orden perfectos. La salud es, en infinidad de ocasiones, una cuestión de equilibrios. La simetría es sinónimo de belleza. En el equilibrio vivimos mejor, y nos lo demuestran ciclos fundamentales como el del agua, el ciclo del carbono o el de la vida, que de hecho hemos logrado desequilibrar para vergüenza de nuestra generación y lamento de las venideras.

En la base de la mayoría de los ciclos que sostienen el mundo y también el bienestar personal, está el equilibrio entre dos actos inmensos: el dar y el recibir. Y da igual al nivel al que se desequilibren, siempre causa problemas. En niveles universales, el desequilibrio se puede convertir en desaparición de especies o en calentamiento global, y en niveles personales en agotamiento emocional. ¿Cuánto da usted y cuánto recibe? ¿Están equilibrados? Y, a mayores: ¿cuánto se permite recibir? Empiece por responder a estas preguntas…

El agotamiento emocional se da cuando hay un desequilibrio grande entre lo muchísimo que usted da y lo poco que siente que recibe. Son esas situaciones en las que, bien por los acontecimientos, o por la forma en la que le demandan otras personas, o por su forma de autoexigirse, usted no encuentra ni un minuto para usted, y tampoco le brindan la atención o el reconocimiento que cree que merece. Eso es algo que puede ocurrirle en el ámbito profesional o en el personal a cualquier tipo persona y en cualquier momento. De ahí la importancia de estar ojo avizor.

Señales de alerta

Unas señales muy fáciles de observar son las del lenguaje. Las palabras son muy poderosas, tanto para crear realidades como para destruirlas. Por eso, en cómo hablamos encontramos las primeras dos señales a observar.

Están, primero, las justificaciones, o eso que solemos dar detrás de un ‘es que’ o un ‘pero’. No nos ayudan a una gestión emocional adecuada y sana. Si necesitamos justificarnos demasiado quizás es que nos estemos pidiendo también demasiado, o estemos asumiendo más de lo que podemos asumir.

Por otro lado, están las quejas, que, si las personas fuéramos volcanes, serían los avisos de una inminente erupción. Así que, lo segundo a observar para tomar medidas y no llegar al agotamiento emocional sería cuántas veces al día se queja usted, o cuántas veces lo hace esa persona a la que usted quiere cuidar. Y sea todo lo perspicaz que pueda, porque no siempre son quejas llamativas. Las más veladas y casi sordas pueden llegar a ser las más peligrosas.

El cansancio físico muy frecuente es otra señal importante a observar, sobre todo si es incluso desde las primeras horas del día, y aún más si viene acompañado de desgana para afrontar las tareas de la jornada. Sentir la obligación de hacer todo lo que tiene que hacer, incluso lo que en otras ocasiones le resultaba placentero, es otra advertencia seria para empezar a tomar decisiones de autocuidado.

Llevamos cinco señales que son posiblemente de las primeras en aparecer, pero también las más fáciles de pasar por alto. Las tres siguientes ya son señales que la gente inteligente sabe identificar y resolver rápidamente para evitar males mayores.

Perder con frecuencia los nervios, o estar demasiado tiempo de mal humor podría estar avisando de una situación que le está abocando al agotamiento emocional.

Otros avisos más serios los encontramos en posibles trastornos del sueño. No poder dormir dándole vueltas a la cabeza, por ejemplo. De hecho, esa saturación mental le puede llevar a tener olvidos frecuentes, con la sensación de no abarcar todo lo que necesita o dificultad para pensar y razonar.

Vacunas contra el agotamiento

Estoy convencida de que no le he descubierto nada nuevo en todo lo que lleva leído. Lo que sí que espero es que se haya hecho más consciente de cuál es su realidad y pueda tomar medidas para evitar hacerse daño. Porque, y esta es la gran noticia, los remedios para evitar el agotamiento emocional y los problemas de salud a veces graves que trae, también los conoce.

Descanse. Dedíquese tiempo para disfrutar con lo que le gusta. Programe en su agenda citas con usted, ¡y cúmplalas! Vigile el perfeccionismo o la autoexigencia valorando más su propia salud. Pida ayuda si lo necesita. Duerma las horas suficientes, coma sano, haga un poco de ejercicio. Pero, sobre todo, más que nada, ejercite la comprensión y el amor con la persona que le acompañará toda su vida: usted. Quiérase, de verdad, y no habrá agotamiento emocional que le alcance.