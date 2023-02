Y en las semifinales se comienzan a definir los favoritos del Carnaval Colombino

Lunes, qué malos son los lunes en general. Después de haber tenido un excepcional fin de semana de fútbol lo que menos me gusta es tener que currar el lunes. La jornada laboral se acabó y hoy no estaré en mi oficina. Como me han dejado solo me voy a hacer una de gusto y voy a ir pululando por el Gran Teatro.

Hoy si fueran preliminares seguro que no podría hacerlo por que estaría todo vendido, ya que son cinco los grupos y todos de Huelva capital los que actúan. Además hay tres platos fuertes, pues nada hay sitio hasta en la fila cinco que es por excelencia donde dicen que mejor se ve y se escucha a los grupos. Yo por supuesto no estoy de acuerdo pues de donde mejor se aprecia es en la última fila. Ahí es donde se sabe si un grupo llega o no, y los detalles, y los nervios .

Los espías rusos hacen su aparición pegando fuerte, y aunque en sus letras dan, en las parodias dan mucho más. Los garrapatas, la comparsa de los hermanos Giraldo, se vienen arriba en este pase. Las letras magníficas y además cantadas con fuerza, en algún momento hasta demasiada. Me gustó el segundo pasodoble, no se puede decir más claro, y al que no le guste pues ya sabe.

El plan Bellavista, la grata sorpresa de la noche, si bien no me reí a carcajadas, si me mantuvo atento durante todo su repertorio. La Vieja verde: no se pueden decir las cosas más directas en sus dos pasodobles. Dos letras de las duras y además muy bien cantadas en este grupo que se está ganando un sitio en este concurso. Olé por ellas y por los autores. Es complicado cantar así con tanta fuerza y no chillar cuando se habla de voces agudas. Enhorabuena al director por el montaje de la comparsa.

El juicio final. Pues eso lo de final lo llevan en el nombre, no creo que.... Mañana más.

Las actuaciones

Nos vamos de PutinModalidad: Murga. Localidad: Huelva. Tipo: Espías en paro rusos.Presentación: Siguen dando caña. Este pase sin nervios y asentados en las tablas.Primer pasodoble: Palabras onubenses metidas todas juntas en un pasodoble. Tampoco es para ponerse así. Segundo pasodoble: Peleas entre grupos. Ahora se llama metacarnalval. Esto es carnaval. Las letras que se quedan son las buenas. Pero eso es para todos, recuerdo algunas: La Punta el Sebo levanta, Rojo, Pasodoble lindo pasodoble, Como somos hijos de Buda madre, El tío que invento el vuelo sin motor... no me digáis que no.Cuplés: En los cuplés están en su sala, gran tanda de cuplés. Escúchenla.Popurrí: Siguen haciendo de las suyas , buena interpretación, de voces justitos.

Los garrapatasModalidad: Comparsa. Localidad: Huelva. Tipo: Desobediencia, activistas.Presentación: Defendiendo sus ideales. Primer pasodoble: A Huelva. El patrimonio del Onubense no tiene precio, aunque lo hayan querido vender. Gran letra, cuidando nuestra historia, afinación y fuerza.Segundo pasodoble: Respuesta dura y contundente a todos los que tratan de ningunear a nuestra fiesta. Gran letra, reivindicando.Cuplés: A la nieta del emérito, cortito y conciso. El segundo a los cigarritos con flores. Al buen entendedor con pocas palabras basta.Popurrí: Siguen reivindicando sus coplas, sus vivencias, su vida. Gran popurrí donde lo dan todo. Esta está apuntada a la guerra, quién da más. Llevar un repertorio de esta forma es digno de elogio, aunque tiene gente para defenderlo como lo han hecho.

Operación BellavistaModalidad: Cuarteto. Localidad: Huelva. Tipo: Preparando un atraco.Este pase mucho mejor que el primer día tanto en parodia como en cuplés y popurrí. Se lo han currado pues con lo que llevaban creo que le daba lo justo para pasar el corte. A partir de ahora soñar es gratis y aunque les falte un poquito ellos han sabido revertir la situación y han dado ese pasito necesario. Esta vez sí me han tenido pendiente y aunque de cachondeo más bien cortito, por lo menos han sabido acaparar la atención de todos.

La Vieja VerdeModalidad: Comparsa. Localidad: Huelva Tipo: La tierra responde.En este pase han vuelto a superarse, con dos increíbles pasodobles. El primero a quienes comercian con carne humana. Con las mujeres, precioso pasodoble donde dicen al mundo basta ya y nadie hace nada por remediarlo. El segundo es un tema tabú que el autor ha tratado con delicadeza pero siendo muy firme: a los abusos de menores por parte de menores. También destacar su tanda de cuplés . La afinación sin pegar gritos es muy importante. Otro magistral pase de esta comparsa.

El juicio finalModalidad: Murga. Localidad: Huelva. No superan el pase de preliminares, y ojo esta agrupación se le puede sacar mucho partido. En los pasodobles me quedo con el segundo dedicado a los pueblos que hicieron grandes a este concurso. En los cuplés siguen la nueva moda y se cantan tres en uno, graciosos algunos. El popurrí es divertido y ellos hacen que el poco público que quedaba se lo pasara bien. Las expectativas del primer día se esfumaron.