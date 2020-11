Coronavirus Huelva: Más de 200 sanitarios se han contagiado en su puesto de trabajo

El 3,35% de los contagios por coronavirus en la provincia onubense se ha producido en centros sanitarios o sociosanitarios, o lo que es lo mismo, un total de 256 positivos de los 7.625 que se han contabilizado desde el inicio de la pandemia. De los mismos, el 82,42% (211) se refiere a profesionales de la sanidad, mientras que el 17,58% (45) restante contempla los casos de Covid-19 en aquellos trabajadores que realizan tareas de diversa índole. De los casos registrados en los citados centros solo quedan activos 69, mientras que los restantes corresponden íntegramente a personas ya recuperadas.

Del mismo modo, los datos extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) reflejan que otros cuatro sanitarios se han contagiado en el territorio onubense, si bien es cierto que lo han hecho en "otro tipo de centros".

En comparación con el resto de provincias andaluzas, los centros sanitarios onubenses son, en términos porcentuales, los segundos menos afectados por el virus, después de Almería, que registra un 2,84% de sus positivos desde el inicio de la pandemia en los centros sanitarios y sociosanitarios. A la provincia de Huelva le siguen Sevilla (3,47%), Cádiz (3,68%), Córdoba (4,15%), Granada (4,89%), Jaén (4,93%) y Málaga (5,89%).

En este contexto, si se analizan únicamente los datos referidos a los contagios de los sanitarios, las cifras del IECA revelan que la incidencia de la Covid-19 en Huelva (82,42%) es menor que en tres provincias, véase Cádiz (86,23%), Málaga (85,58%) y Sevilla (83,65%). Con porcentajes inferiores a los registrados en la provincia onubense se sitúan Almería (81,36%), Jaén (81,03%), Córdoba (79,58%) y Granada (76,57%).

De otro lado, el Instituto de Estadística y Cartografía pone el foco en otras profesiones de riesgo a la hora de analizar cómo incide el virus en tales puestos de trabajo. Así, el segundo grupo más damnificado por la Covid-19 es el relativo al personal de ayuda a domicilio, que representa un 6,94% de los contagios en el total de profesiones de riesgo contabilizadas por el organismo público. Le siguen la atención al público (3,08%); las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, con cinco positivos del total de 259 en trabajos de riesgo; y las farmacias, con un único caso. Asimismo, el IECA atribuye 12 contagios a la categoría de "otras profesiones". En este contexto, es necesario reseñar que todos los casos se han producido en el espacio de trabajo, por lo que no entran en esta estadística aquellos profesionales de riesgo que han contraído el virus en otras ubicaciones.

Sobre los contagios en el personal sanitario, el Colegio Oficial de Enfermería de Huelva considera que el número de casos es "tremendo", lo cual trae consigo que "numerosos" profesionales, ya sea por estar afectados o por contacto directo con otros contagiados, estén confinados, "una situación que agudiza, aún más si cabe el escenario actual". Por ello, desde la institución solicitan a las administraciones competentes el "incremento" de las contrataciones y un "tipo de horario específico" para evitar que la exposición al virus sea muy elevada.

Acerca de la "falta" de personal, el presidente del Colegio de Enfermería, Gonzalo García, resalta que en estos momentos "no hay disponibilidad de enfermeros". De hecho, si históricamente la ratio de enfermeros por habitante en Huelva ha sido "de las más bajas" de Europa, el escenario ahora se "agudiza" al aumentar las bajas por Covid-19 y, dado que "escasean" los profesionales, los que están deben "doblar turnos y hacer horas extraordinarias". Sobre la falta de personal, García lamenta los contratos "reducidos" que hacía el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en verano, lo cual motivó que enfermeros onubenses se desplazasen a otras autonomías en busca de "contratos más duraderos". No obstante, esto ha cambiado y ahora el SAS realiza contrataciones que no expiran hasta abril.

En relación a los positivos en el personal sanitario, el sindicato Satse confirma a esta redacción que "muchos" de estos últimos positivos se producen en plantas no Covid, hecho que "se ha visto aumentado en el Hospital Infanta Elena y, con anterioridad, en el Hospital Juan Ramón Jiménez". Esta situación obedece a que en "ciertas" ocasiones suben pacientes con otras patologías a plantas no Covid "sin el diagnóstico definitivo" de una PCR que, en primera instancia, ha resultado negativa. En base a ello, su presidente, Antonio Botello, pide a la administración "nuevos protocolos ante la sospecha de casos de coronavirus" y mascarillas FPP2 para los profesionales que trabajen en centros hospitalarios y sanitarios.

Tanto el Colegio de Enfermería como el Satse coinciden en que los sanitarios están en "un momento álgido y crítico", al tiempo que aseguran que "están muy sobrecargados de trabajo". De hecho, Gonzalo García incide en que el cansancio es "mayor" que en la primera oleada, dado que la carga física y emocional aumenta conforme se suceden los meses. Sobre esta sobrecarga influyen "la creencia de que todo se quedaría en una primera oleada", las situaciones "angustiosas" por las vestimentas "agobiantes", los confinamientos "voluntarios" para no contagiar a familiares o la "convivencia" con pacientes críticos de coronavirus.

La percepción de que los contagios son "significativos" la posee también el Colegio Oficial de Medicina de Huelva, una institución que lo ve "lógico", dado el alto nivel de exposición de los sanitarios al virus. Su presidente, Antonio Aguado, considera que ahora los medios de protección "son mucho mejores", pero lamenta la "presión" a la que viven sometidos los médicos, así como "el elevado ritmo de trabajo". Todo ello deja a los profesionales de la sanidad en una situación "crítica", ya que "en estos momentos faltan médicos y, por consiguiente, los que están se exponen más al virus".

Aguado justifica la "carencia" de médicos en la "falta" de planificación, puesto que, tal y como expone el presidente del Colegio de Medicina, "más de 7.000 profesionales se quedaron el pasado año en el MIR".

Satse, por su parte, destaca el "cansancio" en Atención Primaria, así como en atención especializada. Uno de los motivos de tal "sobrecarga" es, según Antonio Botello, la realización de funciones que "no competen a los enfermeros", como la recepción a las personas en las puertas de los centro de salud. Botello ancla su posición en que los enfermeros tienen la función de "identificar patologías", por lo que si están recepcionando a personas que "pueden ir por múltiples motivos que no tienen que ver con una urgencia, dejan de hacer la tarea que sí les compete".

También influye la inclusión de nuevas labores que requieren "esfuerzos extra", véase los puntos Auto-Covid o la función de rastreo de casos de coronavirus. Por ello, desde Satse piden al SAS una "actualización" de las bolsas de empleo, así como una "redistribución de las funciones".

De otro lado, los especialistas se encuentran con unos refuerzos que son "insuficientes", dado que las nuevas contrataciones vienen a cubrir "bajas e incidencias" y "no a reforzar" el panorama como tal.