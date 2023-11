Sanitarios de Huelva cuando llega a Urgencias una víctima de violencia de género: "Genera mucha impotencia"

Una puerta morada se abre en el hospital Infanta Elena de Huelva. Tras la misma, figura un punto de atención a las víctimas de violencia de género, en el que profesionales sanitarios como Juan Carlos Real o María Auxiliadora Martín asesoran e, incluso, guían a las mujeres que sufren malos tratos. Ambos sanitarios son dos de los eslabones con los que cuenta el centro hospitalario para detectar cuando la víctima no se atreve a contar qué le pasa, denunciar la situación ante las autoridades y guiar a la mujer en este proceso.

A menudo, son los profesionales de los centros sanitarios los primeros en detectar casos de violencia de género y atender a las víctimas y, con el objetivo de que ningún caso en los que se haya ejercido violencia contra la mujer que llegue hasta las instalaciones del centro quede sin ser reconocido, el hospital Infanta Elena dispone de un protocolo de actuación.

Una lacra de la que Huelva no es ajena, en tanto que el número de mujeres víctimas de la violencia de género durante 2022 en Huelva alcanzó la cifra de 2.570, lo que supone un aumento del 4,94% con respecto al mismo periodo de 2021, año en el que la cifra fue 2.449, según los datos recogidos por el informe del Consejo General del Poder Judicial.

El personal de enfermería "es el primero en detectar si existe una anomalía cuando viene una mujer con ciertos signos de sospecha", explica a este diario Juan Carlos Real, supervisor de enfermería en el Servicio de Urgencias. Estos pueden ser lesiones como magulladuras, hematomas o alguna herida superficial o, de otro lado, actitudes como "cuando ella no habla y habla él mientras la mujer asiente con la cabeza". En este sentido, Real diferencia entre aquellos casos en los que "la víctima lo dice directamente", tanto si la agresión es física como si es psicológica; y en los que "sospechamos, pero no tenemos la certeza, por lo que hay que andar con sumo cuidado".

La facultativo de Urgencias, María Auxiliadora Martín, indica que, "si en el triaje (primera valoración del paciente para detectar el nivel de gravedad y la urgencia con la que se actúa) la mujer ya viene denunciando este maltrato, la ubicamos en una sala de espera separada, la cual acondicionamos para que esté sola o con su acompañante, si no es la pareja". No obstante, si no hay confirmación y sí sospecha, la mujer permanecerá en la sala de espera habitual "porque no asume el maltrato o no lo quiere decir". En ese caso el enfermero le transmite sus sospechas al facultativo referente.

En caso de sospecha, "una vez en consulta y con mucho tacto, le haremos una entrevista con cariño para darle facilidad a abrirse con nosotros", explica Martín. "Dirigiendo un poco la historia clínica podemos hacer que se abran un poco, ver si tienen algún problema que comentar, algún apoyo...", añade, toda vez que subraya que, "si hay sospecha, pedimos vernos solo con la mujer -y no con la pareja también- para comentar temas más personales, lo que se traduce en un mayor intimidad".

El perfil de las víctimas a las que han ayudado en el hospital Infanta Elena es "muy diverso", pero coinciden en la actitud, "sumisa, sin iniciativa o a la defensiva. Cuando estás con alguien que se defiende mucho es porque tiene algo que ocultar o por miedo a que la otra persona se pueda enterar".

En todo momento los profesionales sanitarios reiteran que "todo lo que se habla es de forma anónima, así como que no vamos a hacer nada que ella no quiera", coinciden ambos sanitarios, que exponen que ofrecen "un punto de confianza para que ella pueda denunciar lo que quiera".

Si la asistencia del hospital Infanta Elena se caracteriza por ser muy humana, en estos casos lo es mucho más "porque la mujer tiene que sentirse arropada y escuchada", sostiene Juan Carlos Real, quien pone de manifiesto que "la relación con ella tiene que basarse en el afecto mutuo para que pueda sentirse cómoda, como en familia".

Los profesionales, muy sensibilizados con ello, insisten en la necesidad de denunciar "cuando hay que hacerlo" y, aunque "muchas veces las mujeres nos dicen que sí, luego se lo piensan o tienen contacto con la pareja, y se retractan", explica Martín. Es por ello que "les insistimos en que lo piensen, así como les damos unos teléfonos para que, de forma anónima, vean que tienen una mano tendida si no tienen la suficiente confianza con nosotros".

"A estas mujeres siempre se les indica lo que vamos a hacer" y, expone Juan Carlos Real, "siempre que detectemos violencia de género tenemos la obligación de denunciarlo aunque ella no denuncie, de ahí que hagamos un parte al juez con un indicador de sospecha de violencia de género, y este pone en marcha todos los mecanismos". "Todo ello es por su vida", resume.

En estos casos lo que sienten Juan Carlos y María Auxiliadora es "impotencia porque quieres ayudar en lo que sea. Estamos acostumbrados a ver muchas cosas malas y, por decirlo de algún modo, el cuerpo se te hace; pero en estos casos es impotencia y, más aun, cuando lo niegan".

Juan Carlos Real considera que no es "nadie para mandar mensajes", pero recuerda que "hay muchos organismos y gente dispuesta a ayudar", al tiempo que insiste en la importancia de "estar atento a cómo una persona actúa, si hay sospecha, y los factores que la hacen estar callada".

Por su parte, María Auxiliadora Martín añade que, "si no quieren abrirse en el hospital, que no callen, y que lo hablen con sus familiares y amigos; que intenten sacar eso que llevan dentro y que tenemos una serie de teléfonos para denunciar de forma anónima".

El hospital Infanta Elena de Huelva, acreditado como centro comprometido con la violencia de género

Una atención sanitaria de calidad, que tiene en cuenta el abordaje integral de la persona y que cuenta con la empatía y el respeto como las herramientas principales para la asistencia lo atestigua la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo que otorgó este año al hospital Infanta Elena la acreditación como Centro comprometido contra la Violencia de Género.

El proceso para conseguir la referida acreditación lo lideró la directora médica, Esperanza Quintero, quien considera que la misma "ha supuesto un avance muy importante en la formación y la sensibilización de los profesionales en violencia de género". De hecho, "gran parte" del centro hospitalario está ya formado en las competencias más actuales -muchos lo estaban ya, pero ahora toda la formación se imparte desde el propio hospital- y, además, se ha llevado a cabo una exhaustiva revisión de todos los protocolos de acuerdo a los criterios de calidad mínimos que se establecen.

Esta acreditación no es definitiva, en tanto que es un proceso de mejora continua con revisiones cada año y medio. "Por ello, nunca dejamos de mejorar y, tanto es así, que estamos trabajando en algunas aplicaciones necesarias que no tenemos en el hospital", explica la directora médica.

Para ello, el centro se ha basado en el plan de violencia de género de Andalucía, estando implicados los servicios asistenciales de Urgencias, Ginecología, Otorrinolaringología, Traumatología y la Unidad de Trabajo Social, además del servicio de Medicina Interna, que también tiene sus protocolos.

En el caso del hospital Infanta Elena se han destacado como muy positivas precisamente las medidas tomadas en el ámbito de la detección. Para ello, es necesario ‘saber mirar’, es decir, contar por parte de los profesionales de las Unidades más expuestas con la necesaria formación y sensibilización para detectarlo y para saber cómo actuar en todos los casos. Además, es necesario contar también con un protocolo especial que ayude a reconocerlo y que regule específicamente el circuito de atención para atender y proteger a la víctima. Una guía de actuación que cuente con la necesaria evaluación periódica para poder implementar cuantas medidas vayan resultando necesarias para seguir avanzando y mejorando en este ámbito.

Haber superado de forma positiva el proceso de acreditación constituye un reconocimiento público a la labor de numerosos profesionales de primera línea y de los equipos directivos, que han asumido como prioritaria esta línea de trabajo y atención. Una distinción que permite a las mujeres identificar a los centros sanitarios que pueden actuar como entornos seguros y capacitados en el abordaje de la violencia de género y, por ello, recuerda Esperanza Quintero, "somos un punto de referencia".