Grandes demoras en algunos centros de salud tras la Navidad

La conclusión del período navideño ha acarreado una avalancha de peticiones de citas en los centros de salud que ha tenido su exponente más claro, en Huelva-Centro o Casa del Mar. Aunque se trata de una situación que se viene repitiendo todos los meses de enero o justo quizá por ello, la indignación de gran parte de los usuarios no se ha hecho esperar. Con ello, en la mañana de ayer aquellos que querían ser vistos por un médico este mismo miércoles, tenían que darse el madrugón tradicional para que algo después de las 8:00, empezara el reparto de las citas en el mostrador.

Lo cierto también es que este fin de período navideño, en el que también muchos profesionales aprovechan para coger sus días de descanso, ha coincidido con la concentración del servicio de atención urgente en el Manuel Lois lo que se hizo en consonancia con el cierre de ese tipo de asistencia vespertina, en los centros de salud.

Desde que empezó esta semana, quienes hayan querido coger una cita para su médico de familia a través del servicio Salud Responde han tenido que esperar hasta 15 días. Ese es el caso de algunos facultativos de Huelva-Centro o 10 días en otros centros de salud como el de Los Rosales. Aunque pueda parecer mucho –que lo es– la situación ha mejorado respecto a la semana anterior en la que Salud Responde directamente no daba citas, es decir, no tenía activado este acceso.

Lo cierto es que la plantilla de médicos del Huelva-Centro estaba ayer a menos de la mitad con lo que los pacientes que conseguían cita para el mismo día, eran derivados a otros facultativos. Ese número bajo de facultativos se debe tanto a que algunos aún siguen de vacaciones como que otros se encuentran de baja que no son sustituidas en la gran parte de los casos.Desde el Sindicato Médico (SM) se sostiene que “aunque se quiera decir que la concentración de la atención urgente en el Manuel Lois haya podido ser un éxito, hay que tener en cuenta que pese a que digan se están optimizando recursos, no se deja de recortar”. Desde el Sindicato Médico se añade que lo que está pasando estos días en buena parte de los centros de salud de la capital está intrínsecamente vinculado al cierre de las consultas vespertinas durante las semanas navideñas “lo que no es otra cosa que evitar la accesibilidad a la Atención Primaria”, de manera que entienden que lo que está pasando “era algo esperable”.

En términos parecidos se expresó el sector de Sanidad de CSIF. Su representante en Huelva, César Cercadillo, considera del mismo modo, que el colapso en las citas está muy unido al hecho de que las consultas vespertinas hayan estado inoperativas durante un par de semanas. Cercadillo apunta a un tema que sí o sí, va a afectar a la Sanidad onubense: la alta edad media de los médicos de los centros de salud. Ello hará que en los próximos años se registren numerosas jubilaciones con lo que el SAStendrá la no fácil tarea, de cubrir esas plazas. El responsable de CSIF hizo mención a “lo ocurrido con los pediatras de los que hay una enorme escasez en la provincia”.

“Son cosas –añadió Cercadillo– que se saben que van a ocurrir con bastante anticipación pero no se toman medidas previas para que el problema no se venga encima”.Pero no todos los centros de salud están teniendo problemas como Huelva-Centro o Los Rosales. En la misma capital hay algunos que están dando cita con dos días vista por Salud Responde. Incluso las citas que se dan para el día en el mostrador, son suficientes e incluso sobran.

Para que esto pueda ser una realidad, entra también en juego una buena planificación. De este modo, se han repartido las vacaciones de los médicos de manera que la plantilla esté al completo esta semana que como ya se ha comentado, es una de las que mayor demanda de consultas registra de todo el año. Otras medidas pueden ayudar a evitar el colapso. En algunos centros de salud se pasó por ejemplo, consulta los días 24 y 31 mientras que en otros centros solo se atendieron urgencias en esas jornadas.

También a lo que habrá que estar pendientes es de la evolución que tenga la incidencia de la gripe que tiene su inevitable repercusión en todos los servicios asistenciales. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, indicó que los casos de personas afectadas por este virus podrían experimentar una notable subida después de la fiesta de Reyes. De hecho, el pasado martes el máximo responsable de la Sanidad andaluza señaló que Huelva ya se encuentra por encima del umbral de lo que se considera estar en epidemia de gripe. En cifras esto sindica que si el umbral está situado en 40,75 casos por 100.000 habitantes, la provincia onubense junto a Cádiz y Granada, ya lo superan ligeramente. La superación de ese umbral basal tuvo lugar en las mismas fechas, en la campaña anterior.