Un salón más grande con cuatro televisores

Segundo pleno de la era poscoronavirus. Y el primero en el que toda la Corporación Municipal estuvo presente –en la anterior sólo estuvieron los portavoces, mientras que el resto participó de forma telemática. Que la sesión se desarrollase en mejores condiciones era algo que se daba por hecho porque muy mal se tiene que presentar el día para que el orden plenario se alargase más de 12 horas, como el anterior.

Ayer hubo novedades que no se escapaban a la vista, ni de la prensa, ni de los propios políticos. Lo primero es que las medidas de seguridad vetaron la entrada de público al Salón de Plenos. Tampoco había espacio para mucho más puesto que la distancia social entre las sillas transformaron el escenario en una mesa gigante –más propia de una comunión– que llegaba desde el retrato de Felipe VI hasta la sala de prensa, donde las puertas se encontraban abiertas para los compañeros de los medios de comunicación y los gabinetes de los partidos.

La mayor novedad fue la presencia de cuatro grandes pantallas de televisión, dispuestas en paralelo detrás de los representantes políticos –2 en cada pared–, y que sirvió para contar el tiempo de las intervenciones. Una cuenta atrás de cinco minutos para la primera intervención y tres minutos para la segunda. Una herramienta para acortar las interminables sesiones plenarias a las que acostumbra Huelva, y que, juzguen los lectores, ayer duró cerca de siete horas y media. Y es que cuando el contador llegaba a cero, la cuenta comenzaba hacia delante para reflejar los segundos –o minutos– que el portavoz de turno se sobrepasase. La idea, bien planteada, sería de verdadera utilidad si se cortase el micrófono por el que han hablado de más o simplemente sonase una ruidosa bocina para llamar la atención.

Hubo pantallas que contaron el tiempo de intervención. Sí. Pero el pleno duró siete horas y media igualmente –ininterrumpidas, claro está–. Incluso la sesión plenaria se podía haber alargado más de la cuenta porque desde ayer existe una persona más con el turno de palabra. Néstor Santos se estrenó como concejal no adscrito después de su salida del Grupo Municipal de Ciudadanos. Aunque cierto es que no le hizo falta mirar la cuenta atrás de las pantallas. Sus primeras intervenciones prácticamente duraron un minuto, y la mayoría de las segundas no las utilizó. Donde ahondó más fue en la moción que llevó firmada de su puño y letra. Salió adelante –con la abstención de Cs y Mesa de la Ría– el desabastecimiento de la ciclosporina-A, instando a la delegación de Salud y Familias a que solucione esta carencia en el plazo más breve posible y no se ponga en peligro a los onubenses que necesitan de esta medicación.

Por otro lado, las mascarillas fueron el juguetito de turno. Ahora me la pongo. Ahora me la quito. Aunque no en todos los casos cobró sentido algunas de las dos acciones. Así ha llegado la nueva normalidad al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva. Un espacio que se ha hecho más grande que nunca. Tanto, que para cruzar el salón de un lado para otro se debía de pasar antes por la sala de prensa para no entorpecer las cámaras fijas de televisión. Pero bueno, para que salga bien ese paso ya tendremos el pleno del mes que viene.