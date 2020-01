Ángel Salazar: “Quiero ofrecer ilusión, que es lo que mueve al mundo a conseguir cosas”

Ángel Salazar Sánchez es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Huelva e ingeniero en organización industrial por la de Cádiz, jefe de operaciones de una empresa estibadora del Puerto de Huelva. Cofrade, ha sido hermano mayor de Estudiantes y es músico de la Banda de Cornetas del Cristo de la Expiración, Salud y Esperanza.

–¿Esperaba que iba a ser rey mago?

–No. Son tan pocas las oportunidades que hay para llegar, se que es muy difícil;aunque siempre he creído en la magia de los reyes magos.

–¿Le habrá hecho ilusión?

–Por supuesto, como para la mayoría de los onubenses uno de los grandes días del año es la Cabalgata de Reyes Magos. Es una jornada de alegría en la que destaca la ilusión que ponen chicos y mayores. Poder repartir esa ilusión siempre me ha gustado.

–¿Cómo recibió la noticia?

–En una cola esperando para entrar en una pista navideña de patinaje sobre hielo, hacía 30 años que no patinaba. En el parque temático navideñome pararon en la misma puerta y en ese momento un amigo que se había quedado con el móvil me dijo que me llamaba el alcalde Gabriel Cruz. En ese momento casi me vino la idea de que podía ser esa invitación. Pero no me lo acababa de creer, fue una tarde inolvidable con estos amigos.

–¿Y hasta ahora cómo lo lleva?

–Bastante bien, recibiendo decenas de felicitaciones, de familiares, amigos, del trabajo... Me paran por la calle. A todos les he dado las gracias y les he dicho que espero intentar trasmitir esa magia e ilusión que ofrece la Cabalgata de Reyes Magos.

–Encarnará al rey Melchor, ¿está contento?

–De muy chico era de Baltasar, cuando veía con mis primos la cabalgata de Reyes Magos en Sevilla al ir a visitar a mis abuelos. Mis primos decían que Baltasar era el que traía más cosas y había que ser de Baltasar. Tras fallecer mis abuelos dejé de ir y me hice algo más mayor, fue cuando aquí empezó a gustarme más Melchor, porque es el primero. Cuando aparecía abriendo la cabalgata se colmaban todas nuestras ilusiones. La verdad es que me hubiera gustado encarnar a cualquiera de ellos porque es maravilloso. Espero estar a la altura del rey Melchor y colmar los deseos de todos.

–El hecho de ser rey mago también es un compromiso con la sociedad por lo que representan.

–Por supuesto, el hecho de reencarnar a los reyes magos es algo muy grande e importante. En ti se refleja la figura en la que la gente tiene puesta todas sus ilusiones. Desde que me nombraron todos mis deseos van dirigidos a ofrecer ilusión que es con lo que se mueve el mundo; sin ilusión y ganas no se va para adelante. Con ilusión se tienen ganas de estudiar de trabajar, de conquistar cosas... de que puedas abrazar a los amigos y de que llegue pronto un ser querido.

–Le vendrán ahora muchos sueños, ¿qué espera siendo rey mago?

–Poder trasmitir lo que realmente significa, espero estar a la altura. No creérmelo desde el egocentrismo, no es para mí sino para la gente de la ciudad. Espero tener fuerzas para un día tan duro como el que se nos presentará.

–¿Qué le han contado de lo que serán estos días?

–La parte más bonita y a la vez más dura es la de la mañana, la de la visita a los asilos y los hospitales. Pasado el tiempo, me dicen que te quedas con la mañana. Que me prepare psicológicamente, que cuando me ponga el traje no seré Ángel sino el rey Melchor.

–Un deseo para la infancia onubense.

–Sobre todo ganas y vitalidad, que sepan escuchar a los mayores, con mucha ilusión. Que no les falte lo que deba tener un niño y les deseo una noche del 5 al 6 de enero cargada de emoción.

–¿Y qué le regalaría a la ciudad de Huelva?

–Durante varios años he vivido fuera de Huelva y cuando vuelves te das cuenta de lo que vale. Su gente, su clima, el tamaño mismo de ella que la hace tan cercana. Sí echo en falta que los onubenses se crean que es algo bueno, aunque no sea monumental.Tenemos otras cosas que la hacen única, así que nos debemos de creerlo, que disfrutemos y sepamos vivirla. En lo más material hay que hablar de necesidades de conexión ferroviaria, de que lo que se pretende hacer en el Muelle de Levante nos acerque a la Ría; que se aproveché bien el Ensanche. Y, sobre todo, que dejemos aparcado los odios, rencores y la violencia.

–¿A quién le va a dejar carbón?

–A los que no son capaces de reconocer la labor del que tiene al lado, a los que no creen en sí mimo, a los que destruyen.

–¿Ya estará casi todo preparado?

–Sí. Los pajes ya han recibido la carta del rey Melchor. Entre ellos irá la madre de un amigo que hace años pensando en que algún año podría llegar este momento de que fuera rey mago me dijo que tendría que llevar a su madre conmigo. Y así será.