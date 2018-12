Los reproches de la resaca futbolera

A pesar de las citas inspiradoras que ayer sonaron en el Salón de Plenos –desde frases de El Peca a Winston Churchill, pasando por Víctor Hugo y Brian May– una cuestión mucho más terrenal acaparó las discusiones: la modificación presupuestaria de 3,8 millones aprobada el jueves para saldar las deudas del Recreativo y, más concretamente, la posición adoptada por cada grupo ante la iniciativa del equipo de gobierno que prosperó con el voto del no adscrito Figueroa y el popular Francisco Moro.

La portavoz popular, Pilar Miranda, aseguró que su equipo siempre ha actuado con responsabilidad y ha sido consecuente en su defensa del club, al tiempo que criticó la gestión del el equipo de gobierno y su falta de transparencia. Reprochó, además, al alcalde que haya faltado a su palabra cuando dijo que el Ayuntamiento no destinaría más dinero público alDecano, algo que también manifestó la portavoz de IU, Mónica Rossi.

Además, el concejal de Participa, Jesús Amador, pidió al regidor que aplique la misma valentía que, a su juicio, tiene con el Recreativo, en otros asuntos de la ciudad.

Ante estas críticas, Cruz reprochó a los populares que a partir del jueves dejaran, a su juicio, de defender una seña de identidad como el Recre. Así, censuró que tanto Miranda como la viceportavoz, Berta Centeno, votaran en contra de la modificación presupuestaria, posicionándose con IU con Mesa de la Ría.

"Yo no he votado no al Recre, sino a su gestión, señor Cruz. Porque con ella usted hunde más al club y no lo salva. Y usted no es más recreativista que yo. Mi partido nos ha dado la opción de votar en conciencia", explicó la edil.

Entonces Cruz sacó la artillería: "Señora Miranda, cuando usted habla de su grupo, ¿a qué grupo se refiere?". Y así, en tono jocoso, aseguró que "igual que ayer le dieron libertad de voto, hoy le han dado libertad de aplauso", por el silencio tras las intervenciones de la popular en el día de ayer y a las cuatro posturas adoptadas por sus ediles en el Pleno del Recre.

Porque, además del voto a favor de Moro y de la oposición de Miranda y Centeno, el concejal Felipe Arias no acudió a la sesión y el resto –Manuel Remesal, Juana Carrillo, Saúl Fernández y Carmen Sacristán– se abstuvieron.

El alcalde también reprobó la "falta de valentía" de Rafael Gavilán al "cambiar de postura" y, además, le espetó que en vez de un concejal parece actuar como "un comercial de Krypteia".

También tuvo palabras duras el regidor para el grupo de Mónica Rossi, al que volvió a reprochar su falta de apoyo al club y que siga “con el enreda de la Semana Santa”.

Sin embargo, la portavoz apuntó que las críticas de su grupo se centran en el uso que, bajo su punto de vista, hacen los socialistas de estas señas y de los símbolos de la ciudad, y precisó que su propuesta (que finalmente no fue votada al presentarse fuera del plazo) para una modificación presupuestaria de 30.000 euros sobre la partida asignada al Convenio del Consejo de Hermandades, para destinarla a cubrir cuatro plazas de trabajadora social, no es un ataque a la Semana Santa, sino una medida que afecta al convenio con el Consejo, toda vez que la partida municipal destinada al organismo se ha duplicado.