"Que se repita el juicio de Almonte sería de justicia y de sentido común"

Con la sonrisa puesta y la honestidad por bandera camina por el mundo esta mujer dulce y enérgica al mismo tiempo, con una sensibilidad singular para combatir las injusticias, especialmente cuando estas afectan a los niños. Su habla es madrileña pero su corazón late al ritmo de Isla Cristina, de donde son la madre que la parió y su compañero de vida. Carnavalera, amiga leal, profesional imponente, asume ahora un gran reto: representar en Andalucía, tierra de sus amores, a la asociación Clara Campoamor.

-¿Cómo le llegó la propuesta de representar al colectivo que lidera Blanca Estrella Ruiz en esta región?

-Mi empatía con el crimen de Almonte hizo que conociera a la familia de las víctimas. Siempre estaré agradecida a Aníbal Domínguez, hermano y tío de Miguel Ángel y María, porque como Clara Campoamor no tenía delegación en Andalucía, no tenían abogado que pudiese asumir el tema y él propuso mi nombre a la presidenta, Blanca Estrella Ruiz. La llamé para ponerme a su disposición tras la apertura de nuestro despacho en Huelva. Es lo mejor que he hecho en mi vida.

-Es un trabajo altruista.

-En principio sí. Si tenemos en cuenta que como penalista en temas relevantes siempre cobro al hacerme cargo de un asunto, después de estudiarlo y creer en él, podemos decir que sí, ya que hasta ahora nuestro despacho cubre todo lo que esté en nuestra mano. En este caso, las subvenciones de la asociación son mínimas, apenas le cubren gastos, pero Clara Campoamor llega siempre hasta donde pueda en reconocimiento por nuestra entrega y trabajo. Cuando nos personamos en un asunto, no se piensa. Nuestros despachos nos permiten asumir estos temas sin pensar en honorarios profesionales. Si no, sería muy difícil.

-¿Por qué Huelva como sede andaluza del colectivo?

-Porque al estar tan unida a Huelva, Castellana 266 en Madrid lleva muchos temas, sobre todo en Isla Cristina. Quisimos dar cercanía a los clientes y comodidad a la hora de trabajar todos los asuntos que de Huelva habían salido y siguen saliendo. Por eso, y viendo que nos lo podíamos permitir, nos animamos. Tras abrirlo, surgió dar cabida como delegación a Clara Campoamor. Todo un orgullo para cualquiera.

-¿Qué asuntos tiene entre manos desde que la designaron como delegada en Andalucía?

-En menos de dos meses nos hemos personado en cuatro como acusación popular: en Almería tenemos a Andrei, el niño de nueve años asesinado por su padre en El Ejido el 20 de abril, y a Gabriel, al que quitó la vida Ana Julia Quezada en Las Hortichuelas. También hemos presentado escrito de personación en el asunto de la Manada en Pozoblanco (Córdoba) y estaremos presentes en el crimen de Laia, la niña de 13 años asesinada por un vecino en Vilanova i la Gertrú (Barcelona).

-Ese caso se sale de su demarcación.

-Sí, pero no he podido más que personarme en este horrible crimen contra una niña indefensa. Todo ello siempre con la aprobación y el apoyo de Clara Campoamor, que es a quien represento.

-Dice que le llegó la propuesta de ser delegada andaluza por su vínculo con el doble crimen de Almonte. ¿Cómo ha recibido la noticia de la adhesión de la Fiscalía del Supremo al recurso de las víctimas?

-Con muchísima alegría. El jueves fue un día único, feliz. La Fiscalía ha interesado la nulidad del juicio y su repetición. Quiero felicitar a Luis Romero, compañero y letrado de la familia de Miguel Ángel y María, por su implicación y por el recurso contra la sentencia que absolvía al único posible autor de los hechos, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y también a las familias de los fallecidos por su fuerza y valentía, saliendo a la calle a pedir Justicia. Y a Blanca Estrella Ruiz, nuestra presidenta, que pidió públicamente una y otra vez que la Fiscalía no dejara a estas familias. Es una luchadora nata, una mujer admirable y un ejemplo a seguir.

-¿Cree el que Alto Tribunal estimará el recurso de la acusación particular y anulará la sentencia?

-Por mi experiencia, cuando la Fiscalía del Supremo se adhiere y no se opone, especialmente después de haber estudiado a fondo todo lo que ocurrió en el juicio a través de las grabaciones, creo que el Supremo valorará positivamente su criterio. Me arriesgo, pero tengo fe en que así va a ser. Que se repita el juicio sería de justicia y de sentido común.

-Cuando presentó la delegación de la asociación en Huelva dijo que se personaría en este caso. ¿Es así?

-Hace unas semanas teníamos una comida en el club siglo XXI de Madrid para hablar de la prisión permanente revisable y otras cuestiones con grandes juristas y, entre otros, con Juan Carlos Quer, padre de Diana. Estaba fijada para las 14:00, pero Blanca Estrella cogió un avión a las 7 de la mañana para Madrid y nos plantamos en el Tribunal Supremo. Por coherencia y porque se lo debíamos a las víctimas presentamos un escrito de personación. Sabíamos que no era el momento procesal oportuno, porque no fuimos parte en el procedimiento. Pero no importaba. Fue nuestra forma de decirle al Alto Tribunal que Clara Campoamor está con la familia Domínguez Olmedo. Obviamente, nos han desestimado la personación.

-Hay quien se pregunta por qué Clara Campoamor no se personó antes en un caso tan grave, con un padre y una niña asesinados. ¿Qué explicación puede darle?

-Es sencilla: no había medios ni delegación en Andalucía. Clara Campoamor tiene su sede social en Bilbao. Era muy difícil, con los pocos medios que tiene, tener un abogado casi un mes dedicado exclusivamente a un asunto (no se trata de una vista de uno, dos o tres días). No se lo podía permitir. A cualquier despacho, si no tiene un equipo fuerte que le cubra, le resultaría imposible. A pesar de no haberse personado, tendió su mano a las víctimas desde Bilbao. Hasta que llegó a Huelva gracias al despacho donde hemos podido dar un apoyo más activo.

-De repetirse el juicio, ¿qué papel jugará Clara Campoamor en el procedimiento?

-Nuestro apoyo y nuestro cariño lo tendrá la familia siempre.

-Pasemos ahora al caso de Gabriel Cruz. ¿En qué punto está el asunto?

-Hay declaraciones de testigos, pero no puedo decir más porque está decretado el secreto de las actuaciones.

-¿Cómo encajó que la madre del menor, Patricia Ramírez, rechazara su personación en el caso?

-Con tristeza. Mucha tristeza. Una de mis funciones y de la asociación, aunque no venga en los estatutos, es el apoyo incondicional a las víctimas. Ellos lo son. No lo aceptan. No puedo imponerlo. Pero sí debo luchar por una condena ajustada a Derecho por la crueldad de los hechos.

-Están pendientes del juez de Instrucción. ¿Ha resuelto algo ya sobre este aspecto?

-Hemos sido admitidos en el caso, que se seguirá por delitos de detención ilegal y de asesinato u homicidio.

-¿Cuándo se ha producido exactamente?

-Este mismo jueves. No ha sido fácil. La propia acusación particular recurrió nuestra personación. Tras un requerimiento probando todos los asuntos que Clara Campoamor ha asumido en defensa de la infancia y crímenes violentos contra esta, por fin nos tienen por personados. Todos lloramos a Gabriel y este asunto merece una acusación popular fuerte y firme contra la culpable de su muerte.

-Algunos piensan que la asociación se ha empecinado en estar en la causa. ¿Qué tiene que decirles?

-Que eso no es así en absoluto. Cuando haya un niño asesinado, allí estará Clara Campoamor. Así lo establecen los estatutos de la asociación y nuestra conciencia. En el caso del pequeño de Almería se nos dice que los padres de Gabriel son las personas ofendidas o perjudicadas por el delito, pero no son estrictamente las víctimas del mismo. Porque la víctima directa es su hijo, ese niño de ocho años por el que hemos sufrido todos los ciudadanos mientras estuvo desaparecido, y más si cabe cuando supimos el final que tuvo. Así que estaremos en el caso como acusación popular y sin que tengamos que depositar fianza, puesto que le hemos acreditado al juez que Clara Campoamor tiene un interés directo en todos aquellos procesos penales en los que las víctimas de delitos sean menores de edad. Hemos estado en procedimientos mediáticos pero también en muchísimos no tan mediáticos a lo largo de los más de treinta años de historia del colectivo. Nuestro interés es el de los pequeños y el interés general de protección de la infancia.

-¿Solicitarán la prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada?

-Sin duda. Si se prueba el asesinato de un menor, sin lugar a dudas lo haremos bajo el amparo del Código Penal vigente y de la Ley Penitenciaria, porque no pararemos en la sentencia. En caso de que finalmente exista una condena contra la ahora investigada, nos aseguraremos de que no tenga la posibilidad de volver a cometer un crimen durante un permiso penitenciario, porque no podemos prevenir el primero pero sí los siguientes si se aplica la prisión permanente revisable.

-Han abierto una delegación de su despacho, de Castellana 266 Abogados, en el número 33 de la calle Rascón de Huelva. ¿Por qué aquí?

-En el fondo ha sido cosa mía. Mis socios me han seguido porque creen en ello. Huelva es una ciudad maravillosa. Toda la provincia. La cercanía con nuestros clientes es lo que más nos motivó a sacar esta segunda delegación de Castellana 266 Abogados. Porque ya contamos con una amplia cartera de clientes en tierras onubenses. No dudamos en abrir una tercera en Málaga en un futuro muy próximo.

-¿Qué asuntos lleva actualmente el bufete en la provincia?

-Permítame no mencionar ninguno en particular por discreción. Tienen que ver con los órdenes civil, laboral, fiscal, con el asesoramiento de empresas... También tenemos varios proyectos penales que estamos estudiando para ver si los asumimos.

-¿Alguno de ellos tiene que ver con el tráfico de estupefacientes, muy común en la provincia de Huelva?

-Como le digo, por el momento prefiero reservarme los casos por respetar la privacidad de nuestros clientes, que para nosotros es algo primordial.

-¿Qué opinión le merecen el narcotráfico y el desvío la droga a Huelva después de la intensa presión policial que se ejerce en el Campo de Gibraltar contra las bandas que se dedican a ello?

-Son un gran problema y una lacra social, si bien todo el mundo tiene derecho a una defensa. En todos los temas que he llevado tanto en la Audiencia Provincial de Madrid como en la Audiencia Nacional, ni todos son culpables ni todos tienen la misma responsabilidad penal. Así que igualmente mantendré mi defensa en estos asuntos, sean culpables o no, porque todo acusado tiene familia, un derecho de defensa y una tutela judicial efectiva.