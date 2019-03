La remodelación del Barrio Obrero se iniciará por la circunvalación interior

El Ayuntamiento de Huelva saca a licitación, por 375.638 euros (IVA incluido), el proyecto de mejora de la accesibilidad turística en el Barrio Reina Victoria, conocido popularmente como Barrio Obrero. Se trata de la primera fase de una intervención integral sobre los espacios públicos de este emblemático conjunto arquitectónico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 2 de abril para presentar sus ofertas.

El ámbito de actuación del proyecto es la circunvalación interior de la barriada, cuya imagen, que se ve desmejorada por el tráfico y el estacionamiento de vehículos así como por el mal estado del pavimento, cambiará con esta primera fase, que engloba el acerado perimetral y, posteriormente, con la actuación en la calzada, consiguiendo una plataforma única con áreas longitudinales ajardinadas, acordes a la ciudad jardín que fue originalmente.

Se renovarán en la circunvalación interior 2.890 metros cuadrados de acerado, que mejorarán la accesibilidad de la barriada, y en una segunda fase se colmatará la calzada al mismo nivel para lograr una plataforma única.

Asimismo, se renovará la instalación de abastecimiento de agua que discurrirá por la nueva zona de acerado. La reposición de las redes de abastecimiento y saneamiento de la barriada es una de las principales reivindicaciones de los vecinos. Debido a la antigüedad de las conducciones de agua se producen continuas roturas de tuberías con las consiguientes molestias que éstas causan a los residentes.

El alcalde de la capital onubense, Gabriel Cruz, destacó que es “la primera fase de intervención para poner en valor un conjunto histórico muy importante para la ciudad, uno de los emblemas del legado británico de Huelva y, además, mejorar las condiciones de accesibilidad y embellecimiento de una zona residencial que tenemos que cualificar en beneficio de los vecinos”.

El Ayuntamiento de Huelva llevará a cabo estas obras de mejora en el Barrio Obrero con el proyecto Uaditurs, en el marco del programa operativo Interreg V A España Portugal (POCTEP) 2014-2020, dirigido a potenciar el turismo sostenible en el Bajo Guadiana, poniendo en valor itinerarios ambientales y culturales.

El proyecto técnico, redactado desde la Concejalía de Urbanismo y Patrimonio Municipal, se concibe como la fase inicial dentro de un proyecto faseado más amplio para la revalorización turística de este conjunto arquitectónico, con más de cien años de antigüedad , que constituye una de las principales señas del legado británico en la ciudad.

Se llevará a cabo un tratamiento integral de los espacios libres públicos, calles y plazas que integran esta barriada, unificando el espacio urbano de la misma con un carácter peatonal y ajardinado.

El estado actual de las calles, además de no ser homogéneo ni dar imagen de conjunto, no potencia la escena de la ciudad jardín original, pues el pavimento está formado por una plataforma de hormigón deficiente y en mal estado, con presencia de grandes grietas y baches, que no revaloriza la trama de viviendas unifamiliares existente.

El objetivo es la puesta en valor del Barrio Obrero, ordenando en primer lugar el espacio urbano, regulando las posibles zonas de aparcamiento dentro de un entorno eminentemente peatonal, con un pavimento de carácter más blando y cálido, que defina las diferentes estancias y uso de este espacio.