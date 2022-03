Un reglamento regulará las salidas extraordinarias y las coronaciones canónicas de Huelva

Del recogimiento salen las mejores oraciones, y las mejores conversaciones, también. El espacio que ofrece Gilda, el nuevo establecimiento de restauración situado en la calle Rico, a Huelva Información para desarrollar la Tertulia Cofrade El Aguaó, da pie, sin duda a que fluya un diálogo fresco e interesante enmarcado en el ámbito cofrade de la ciudad. Los invitados que se reúnen en la mesa son el pilar para que estas charlas de sobremesa tengan un interés especial, provocando, además, debates, en la opinión pública, siempre con vistas a enriquecer la Semana Santa de Huelva y todo lo que ello conlleva.

En esta línea conversaron los invitados a la segunda cita de este periódico, que fueron Andrés Vázquez, nuevo delegado de Hermandades del Obispado de Huelva; Fernando Carvajal, hermano mayor de Los Judíos; Carmen Córdoba, colaboradora de Huelva Información; Ángel Sánchez, director de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Expiración Salud y Esperanza; Manuel Rodríguez, cofrade onubense; y Eduardo Sugrañes, moderador de la Tertulia.

Encima de la mesa salió el poder de las hermandades, lo que arrastran, la industria que tienen a su alrededor: actos, exposiciones, charlas; y la cantidad de gente que vive, de manera más directa o indirecta, gracias a su existencia ya sean floristas, bordadores, imagineros... y un extenso etcétera. Sin pasar de puntillas por la obra social, así como su evangelización. En la Diócesis de Huelva hay, según expuso Manuel Rodríguez, 302 hermandades y 50.000 hermanos en total. "Ningún otro movimiento aglutina lo que aglutinan las hermandades". En sentido, Fernando Carvajal añadió que en Huelva "el evento que más gente lanza a la calle es la Cabalgata de los Reyes Magos y el segundo la Semana Santa, siendo el Domingo de Ramos y el Miércoles Santo los días que más".

Como no podía ser de otra manera, y en un escenario de puesta en valor de la importancia de la Semana Santa en el ámbito social, y después de dos años en seco por la pandemia, se quiso saber la visión de la Diócesis sobre las procesiones extraordinarias y las coronaciones canónicas de aquí a un futuro, tras la llegada del obispo Santiago Gómez. El delegado de Hermandades del Obispado de Huelva fue claro y contundente al confirmar que "vamos a hacer un reglamento tanto para las salidas extraordinarias como para las coronaciones canónicas". En este sentido, añadió que "creemos que una salida deber ser extraordinaria, no por cualquier motivo sino en relación con la fundación de la Hermandad". Y cuando en la pregunta aparece la palabra Magna, Andrés Vázquez, señaló que "habrá que tomar pautas. Hay que tener unos criterios -para una celebración de estas características-". Eso sí, aseguró que "ahora no tengo conocimiento de ninguna Magna". Por su parte, Carmen Córdoba, expresó que "vamos muy deprisa. Hay que saborear cada momento".

La conversación también llegó a las consecuencias que pueda tener una cofradía después de dos años de parón, sin salir a la calle, e incluso algunas tres. Una de las preocupaciones es que haya una reducción en el número de nazarenos que salgan a la calle, aunque eso sí, Andrés Vázquez, apuntó que "veo más gente ahora en los cultos que antes de la pandemia". Aun así, al igual que puede haber inquietudes en las cofradías por saber cómo habrá evolucionado su cuerpo de nazarenos en estos dos años; a las bandas de música también les ha pasado lo mismo pero con sus integrantes. En este sentido, Ángel Sánchez, expresó que "ha habido muchas bajas de gente que llevaba muchos años". Gente con larga experiencia y que ha probado esta sin banda, ensayos y compromisos durante dos años, y ha preferido no volver. Eso sí, también "hemos notado mucha afluencia de gente que se quiere apuntar, desde cero". Una afluencia "más mayor de lo habitual". La cuestión es que formar a un músico, aficionado, desde cero "se tarda 2-3 años". Y ahí está la cuestión de cómo equilibrar la balanza con los que se han ido y con los nuevos integrantes. "Pero bueno, el grueso ha respondido".

Por otro lado, el nuevo delegado de Hermandades del Obispado de Huelva, Andrés Vázquez, explicó la nueva estructura y organigrama de la Diócesis tras la llegada de Santiago Gómez. De esta manera, las vicarías ahora son territoriales y el Arciprestazgo se divide en dos -Tinto y Odiel- siendo la Avenida de Andalucía la vertebra las parroquias. Asimismo, explicó, que el objetivo en su nuevo cargo, con las hermandades, es que no se centre tanto en trámites burocráticos y administrativos sino que sea "una dinámica más pastoral", con dos vertientes diferenciadas. "Tenemos que revalorizar aquello que somos", algo que "necesita alimentarse". Ya, con su equipo pastoral, han tenido encuentros con todos los Consejos de Hermandades de la Diócesis, y ahora con las hermandades por su Arciprestazgo. Vázquez resaltó la variedad existente de hermandades dentro de la Diócesis, que algunas tienen "tradiciones muy antiguas", sobre todo en el ámbito de las romerías. "Es una riqueza dentro de la Iglesia que tenemos que poner en conocimiento".

Además, dentro de su espacio de trabajo señaló que quiere hacer cursos monográficos de dentro de la vida de Hermandad, entre otras cuestiones. También el delegado puso en valor la labor de las hermandades durante la pandemia, realzando así las obras de caridad y recordó que las hermandades fueron las primeras instituciones en "hacer mascarillas", se "volcaron en todo lo que hacía falta".

Vía Crucis

La Hermandad de Los Judíos ya cuenta los días para vivir uno de los momentos más importantes de su historia. El 26 de marzo, María Santísima de los Dolores presidirá, al pie de una Cruz el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva. Sin duda, la Hermandad está de enhorabuena por su 250 aniversario fundacional, que viene acompañado de un amplio programa de actos que tendrá su colofón el 5 de noviembre con una salida extraordinaria. Además el Ayuntamiento de Huelva le concedió a María Santísima de los Dolores la Medalla de la Ciudad de Huelva. En esta línea, el hermano mayor de Los Judíos, Fernando Carvajal, recordó y puso en valor en la Tertulia Cofrade El Aguaó que la Virgen va a ser la "primera dolorosa que va a presidir el Vía Crucis". La imagen irá al pie de una Cruz, que será la representación del misterio fundacional. Una idea que partió desde la propia Hermandad tras el ofrecimiento del Consejo de Hermandades y Cofradías para presidir el Vía Crucis y que después se aprobó desde el Obispado.

Parroquia Cristo Sacerdote

El 25 de marzo es el día escogido para la consagración de la nueva parroquia Cristo Sacerdote. Así lo confirmó durante la Tertulia Cofrade El Aguaó el nuevo delegado de Hermandades del Obispado de Huelva, Andrés Vázquez. La obras arrancaron en noviembre de 2020 y se trata de un templo de una sola nave, diáfana sin columnas, con capacidad para unas 350 personas y una construcción adosada para las dependencias parroquiales. Un patio interior o claustro comunicará esta edificación con otra anexa, en la que habrá un espacio para la Hermandad de la Redención, Cáritas y la catequesis; unos salones de usos múltiples y salas de formación de adultos y tiempo libre. La superficie construida es de 580,24 metros cuadrados, tal y como informó este periódico en su día.