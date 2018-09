Los regantes piden explicaciones a PP y Cs por "bloquear" el trasvase

El PSOE, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado y la organización agraria UPA alertaron ayer de las consecuencias negativas que tendrían para los agricultores onubenses que no se apruebe la Ley de Trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos de agua de la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir, antes de que se convoquen elecciones generales. Lo han hecho después de que PP y Ciudadanos hayan solicitado y aprobado una nueva prórroga para presentar enmiendas a través de una Proposición de Ley. Los tres entienden que PP y Cs con su actitud bloquean la aprobación de la transferencia de agua y han señalado que si termina este mandato y comienza uno nuevo habría que volver a tramitar la ley desde cero. La solicitud amplía por sistema el plazo una semana, en concreto hasta el día 2 de octubre.

Las peticiones de PP y Ciudadanos han generado cada vez una serie de reacciones a nivel político y sectorial en la provincia debido a la importancia del ámbito hídrico para la comarca del Condado.

De no aprobarse en este mandato habría que volver a tramitar la ley partiendo de ceroUPA solicita con carácter urgente una reunión con los líderes nacionales

El secretario de Organización de la Ejecutiva del PSOE de Huelva, José Fernández, solicitó ayer al PP que explique sus "oscuros intereses" para "bloquear" por tercera vez el trasvase al Condado.

En su opinión, "no tiene sentido la petición de otra ampliación cuando el PP ha tenido un año para presentar enmiendas" y puntualizó que "si no se aprueba esta ley, que podría estar para finales de diciembre o enero si no hay más prórrogas, va a ser difícil dar cobertura a las 500 hectáreas de regadío de la Comunidad de El Fresno, que cuentan ya con las concesiones de agua".

Fernández recordó que hace casi un año se aprobó en el Parlamento andaluz sin objeción con el apoyo de PP y Ciudadanos la Ley del Trasvase y sin embargo ahora se le pongan todos los obstáculos, lo que denota que el PP provincial de Huelva "pinta muy poco" en el partido a nivel nacional.

En la misma línea, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva va a preguntar a PP y a Ciudadanos si conocen las consecuencias que tiene para el Condado que vuelvan a solicitar una prórroga para presentar enmiendas al trasvase.

Según indicó el presidente de la plataforma, Cristóbal Picón, el Condado no se merece ser objeto de "disputas políticas", sobre todo después de que el Parlamento andaluz todos los grupos, menos Podemos, se pusieran de acuerdo sobre el trasvase.

Picón también recordó que el PP se comprometió con la plataforma a no presentar más prórrogas y lamentó que se hayan perdido ya tres semanas para iniciar la tramitación en la comisión de turno.

"No somos capaces de encontrar la razón justificada de por qué se ponen trabas a la llegada del agua superficial al Condado y se alarga el proceso una semana más", máxime cuando en estos últimos días la comarca ha sido el foco de cuestiones ambientales, con la visita de los eurodiputados a Doñana; de tensiones sociales entre los agricultores y la CHG y de tensiones económicas por retraso en las plantaciones por falta de agua.

Por tanto, en su opinión, todos estos índices "deberían ser la justificación para acelerar el proceso de los 15 hectómetros de trasvase". A su juicio, "sólo se trata de intereses políticos" si bien "el agricultor, el ciudadano, debe estar siempre por encima del interés político, de la lucha entre partidos políticos".

Picón también dejó claro que la transferencia de agua podría estar aprobada en los meses de diciembre o enero "si no se presentan más emplazamientos". Pero cada semana, según ha lamentado Picón, "nos encontramos con que uno u otro partido, o ambos como ha ocurrido en esta última ocasión, ponen piedras en el camino de la llegada del trasvase".

"No podemos permitirnos alargar esta situación crítica para miles de familias mucho tiempo más", por este motivo, la plataforma organizará una asamblea de afectados para analizar estos aplazamientos y decidir acciones a tomar, "porque no podemos justificar ante los agricultores que mientras ellos están sin agua el trasvase se aleja semana tras semana".

Picón anunció que la plataforma ha solicitado encuentros con PSOE, PP y Cs para intercambiar información sobre el trasvase "y trasladarles la importancia de esta infraestructura", ya que los 15 hectómetros "deben ser un éxito de la comarca, de todos los agricultores, y de los que lo han apoyado hasta su aprobación".

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores de Huelva (UPA) ha solicitado con carácter urgente una reunión con los líderes nacionales del PP y Cs para que "clarifiquen cuál es su postura" sobre este asunto, y de no obtenerla, la organización hará un llamamiento a la movilización de los agricultores afectados.

Desde UPA han recordado a ambas formaciones políticas que "los productores del Condado son también empresarios, que su actividad económica genera riqueza en su entorno y no pueden ser considerados como una moneda de cambio en una guerra política", criticando a ambas formaciones porque "han faltado a la verdad a la hora a la hora de llevar a la práctica la prioridad" que le dan al trasvase y a los empresarios.

UPA exige a PP y Ciudadanos que den las oportunas explicaciones a los productores, que "nos arrojen luz sobre qué se supone que están haciendo, porque por ahora sus acciones carecen de sentido". En el caso de Ciudadanos, señala, el grupo parlamentario solicitó una primera ampliación de plazo de una semana, luego se desmarcó dejando al PP solo "y ahora vuelve a hacerlo ampliando una tercera semana, lo cual carece totalmente de sentido desde el punto de vista del trabajo parlamentario".