Los regantes exigen una solución inmediata ante la ausencia de agua

Con miles de puestos de trabajo en juego y una riqueza en 500 hectáreas que valoraron en 15.000 millones de euros, ayer se escribió uno de los capítulos más intensos y reivindicativos en torno a los agricultores del Condado. El regadío de frutos rojos en el ámbito de Moguer, Lucena, Bonares, Almonte y Rociana sigue con la incertidumbre en el aire y ahora aún más después de que no tengan agua disponible para poder trabajar sobre los cultivos. Y ayer se plantaron en busca de respuestas. Más de 200 personas pertenecientes a la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado se dieron cita en la mañana de ayer a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para exigir una "solución inmediata" y que se ponga fin a la falta de concesiones de agua de riego para 500 hectáreas de frutos rojos. Como informaron desde la Plataforma, a pesar de que existe una transferencia aprobada de 4,99 hectómetros cúbicos, el Ministerio para la Transición Ecológica no les renovó, en el mes de marzo, las concesiones de agua temporales, es decir, el único recurso hídrico del que disponían hasta el momento tras llegar a un acuerdo con el Gobierno en 2016 que consistía en el cierre de más de 400 pozos de agua subterránea a cambio de agua superficial.

"La transferencia de los 4,99 hectómetros cúbicos se crea en 2008 pero se hace efectiva con unas inversiones de más de 20 millones de euros en 2016, y mientras nos daban la concesión definitiva nos dieron una concesión temporal que terminó en marzo de este año", explicó el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Cristóbal Picón. A raíz de esta situación, desde ayer la comunidad de regantes "no tiene base legal" para dar más agua, por lo que alrededor de unos 150 socios no pueden disponer de ningún recurso hídrico en estos momentos. "Lo que procede es que el Gobierno nos dé otra concesión hasta que nos dé la definitiva". Y es que además, Picón expresó que este problema afecta "en definitiva al 100% de los agricultores desde Moguer hasta Almonte porque la transferencia de 15 hectómetros, que se aprobó hace dos meses, todavía no tenemos respuesta".

Los afectados plantean actuaciones para reivindicar sus necesidades laborales

La concesión que no llega y que piden los regantes es que sea en precario, como ocurre en otras localizaciones del país y depende del Gobierno y de la Confederación del Guadalquivir. Los regantes del Condado se beneficiaron durante dos años de una concesión temporal y ahora, según la Plataforma, existe la posibilidad de que se conceda en precario. Una vía rápida para que el agua vuelva a unos cultivos de arándanos y frambuesas que ya están sembrados. "Sin agua no tenemos vida y queremos que planteen una solución con la mano en el corazón", expresó una de las portavoces de los agricultores, Rocío Alba.

"Señora ministra, ¿qué es lo que hacemos ahora con los cultivos que tenemos sembrados? Con los pozos que tenemos cerrados y la comunidad de regantes nos corta el agua. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Estamos cansados de que nos engañen y nos tomen el pelo", expresó Cristóbal Picón.

El enfado fue patente durante toda la mañana de ayer entre las numerosas personas que se concentraron a las puertas de la Subdelegación. Desde las 10:00 comenzaron a llegar regantes, afectados y familiares para que a las 11:00, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, se reuniera con los presidentes, portavoces, y representantes de los regantes, así como con los alcaldes de Moguer, Lucena y Bonares, quienes también se dieron cita para apoyar a sus vecinos. "Nuestra propuesta no es que esté justificada sino que es necesario que estemos hoy aquí y de alguna manera vamos a continuar", explicó el presidente de la Comunidad de Regantes de El Fresno, Ángel Gorostidi. Y es que tras pactar con el Ejecutivo hace dos años un "compromiso serio y formal del cierre de los pozos a cambio de agua superficial", ahora "entendemos que el Gobierno nos está engañando".

Tras más de una hora de reunión, Ángel Gorostidi indicó que Manuela Parralo se había comprometido a transmitir de "forma inmediata" al Ministerio la problemática. Una reunión técnica que tendrá el jueves en Madrid es el siguiente paso y los regantes esperan que sea el definitivo para que llegue una solución al respecto. "Le hemos transmitido toda nuestra preocupación". Asimismo Gorostidi hizo un llamamiento a los agricultores para que el viernes a las 10:00 se vuelvan a concentrar a las puertas de la Subdelegación y ver el resultado de la ansiada y esperada reunión en Madrid.

Mientras tanto, el presidente de la Comunidad de Regantes de El Fresno informó de que se va a solicitar una macromanifestación, en la que creen que participarán unas 30.000 personas, además de una tractorada que estiman que traerá hasta Huelva en torno a un millar de tractores, así como la realización de una cadena humana alrededor del edificio de la Subdelegación del Gobierno. Una serie de actuaciones en buscar de visibilizar las protestas del sector y que esperan que se tengan que anular tras la reunión de este jueves, ya que así habrán obtenido la vía de escape para trabajar y cuidar de unos cultivos, generadores de una riqueza millonaria y que ahora mismo están en el aire.