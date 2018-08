El recorte en el segundo trimestre anticipa el ajuste del turismo en 2018

Los empresarios ya contaban este año con un ajuste en el sector turístico por la recuperación de los mercados de los países árabes. Si antes su declive ayudó a mitigar los efectos de la crisis en España, y muy especialmente en Andalucía, la vuelta ahora de Turquía, Túnez o Egipto como destinos internacionales preferentes es ya un hecho y hace buenas las previsiones de las empresas locales con la publicación de los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del segundo trimestre de 2018. El retroceso en Huelva es del 2,7% en el número de visitantes, 16.942 menos que los registrados de abril a junio de 2017, y a mucha distancia de la media andaluza (-0,3%). Y todo apunta a que, en el mejor de los casos, la temporada alta, en los meses veraniegos, sólo permitirá salvar los muebles en la provincia.

La lectura negativa de ese descenso no lo es tanto teniendo en cuenta que es un comportamiento generalizado. En parte porque la festividad que reactiva el sector antes del verano, la Semana Santa, se ha celebrado este 2018 en marzo y ha reflejado sus efectos únicamente en los datos del primer trimestre, al contrario del pasado y anteriores años.

Preocupante, sin embargo, es el resultado que deja para los onubenses la comparativa con el resto de provincias en los datos publicados el martes por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Es llamativo, en el balance general, comprobar cómo Huelva no ha recuperado el peso específico del que gozaba antes de la crisis en el contexto regional. Es cierto que desde 2012 se ha mantenido una tendencia al alza, pero con ligeros avances de décimas. Y ahora no es que no se haya mantenido el 7,8% que suponían los visitantes a la provincia en Andalucía hace un año sino que se ha rebajado el porcentaje a 7,6. Nada que ver con el 9% que llegó a ser en el segundo trimestre de 2007.

Más allá que eso, rascando un poco en los datos, aparecen varios signos reveladores de una falta de competitividad onubense en el sector: el gasto medio diario de los turistas en Huelva, por ejemplo, es de 56,56 euros, que cae un 7,4% respecto a 2017 y es la cantidad más baja entre todas las provincias andaluzas, muy lejos de la media autonómica, de 69,39 euros diarios.

Puede que algo influya el paso atrás, también, de la estancia media de los turistas en la provincia, calculada en 5,59 días, tras disminuir un 2,8% y distanciarse de los 7,19 días de media andaluza. También llama la atención el resultado de la experiencia de viaje de los visitantes en Huelva, que la califican con un notable, un 8,1 que sólo es superior al 7,6 de Cádiz.

"Esa importante caída del número de turistas quizá se puede justificar por la falta de la Semana Santa este año en ese periodo, que permitiría maquillar un poco los resultados", admite el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios, Luis Arroyo. "Pero tenemos que centrarnos en cuál es nuestro estado respecto a nuestros vecinos, y muy especialmente con destinos parecidos al nuestro, como Almería o Cádiz, cuyos números debemos aspirar, al menos, a igualar".

Arroyo, para ello, apunta a distintos elementos que deben permitir corregir la situación del sector en Huelva: la decidida mejora de las infraestructuras de comunicación, una mayor promoción institucional "con la que la Consejería de Turismo y Deporte debe apostar un poco más por esta provincia", y, sobre todo, "una campaña de concienciación local, para que todos nos creamos realmente el potencial que tenemos y trabajemos juntos por cuidar el sector turístico y a los turistas en Huelva".

El secretario del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba, suma también a esas mismas necesidades "una mayor inversión desde el sector privado, porque aquí nadie pone dinero de nada". "Tenemos muchos flecos sueltos que no hay en otros destinos, donde tienen otra mentalidad y no encuentran los problemas que en Huelva se ven en todo momento", explica. Por eso, añade Barba, "hay que saber qué es lo que queremos y si nos conformamos con lo que tenemos o trabajamos por avanzar".

Por el momento, asegura, lo que resta de verano puede servir para aguantar el chaparrón este año y después habrá mucho que hablar.