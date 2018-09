Las rebajas registran hasta un 8% menos de facturación que en 2017

"Camisetas desde 2,99 euros. Camisas desde 5,99 euros y pantalones desde 7,99 euros". Todavía quedan resquicios de unas rebajas que se agotan. Muchos comercios ponen hoy el cartel de Nueva Temporada y otros tantos lo harán durante el comienzo de la semana próxima. Al no existir una normativa que regule una fecha fija de inicio y fin del periodo de descuentos, el marco no se ajusta a un parámetro del calendario. Esta es una de las razones por las que los comerciantes aseguran que las rebajas son ya "prácticamente insignificantes". Así lo explica a Huelva Información el secretario de Huelva-Comercio y del Centro Comercial Abierto Calles del Centro, Daniel Caldentey. La consecuencia de la liberalización es tan negativa que se cuantifica en que las ventas de este verano sufren un descenso de entre un 5% y un 8% con respecto al periodo estival del año pasado. "La normativa actual ha hecho que las rebajas se disipen y diluyan", algo que ocurre desde que "se liberalizó el establecimiento del periodo de rebajas para los comercios", algo que ocurrió allá por 2012.

El representante de pequeños y medianos comercios habla desde el punto de vista del centro de la capital, que es el termómetro que utilizan como medidor de todos los indicadores del comercio. "Es muy importante que una campaña tan fuerte como las rebajas la empezásemos todos el mismo día y que tuviesen la misma duración para todos". Tan importante es el concepto y periodo de rebajas para los comerciantes que "antiguamente suponían entre un 30% y un 35% de las ventas de todo el año", por contra ahora "no supone más de un 10%". Con la cuesta abajo que marca la línea de los últimos años, la campaña de este verano "ha sido sensiblemente peor". La causa principal es la ausencia de esa normativa, explica Caldentey. Y es que "la crisis no es motivo alguno de que se haya perdido el efecto rebajas". Asimismo, tampoco la presencia de las grandes superficies marcan una excusa, aunque "es indudable que ha supuesto una pérdida de facturación en el centro". Pero el secretario remarca que "estamos obligados a convivir todas las superficies comerciales, todas son válidas y están ahí". Por ejemplo, en el centro "tenemos una riqueza gastronómica, cultural, de ocio y por supuesto de comercio, que no tiene ninguna otra superficie comercial en Huelva".

Daniel Caldentey recalca que mantienen su defensa por una normativa "adaptada a la realidad actual". Mientras que en el marco antiguo existían dos meses de duración para cada campaña de rebajas (desde el 7 de enero hasta el 7 de marzo, y desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto), el secretario de Huelva-Comercio señala que eso es "demasiado tiempo". Así, estima que el nuevo marco regulatorio "debería empezar aproximadamente 15-20 días más tarde, porque en la provincia el verano y el invierno cada vez se retrasan más" (y al fin y al cabo el sector del textil es el que marca las rebajas), además de que "debería tener un máximo de duración de 20 días o un mes".

A pesar de que algunos comerciantes señalan a Huelva Información que la existencia de locales cerrados en el centro sea una posible causa influyente para que la clientela no se acerque hasta esas calles para comprar, Daniel Caldentey señala que "el centro ya no tiene tantos negocios cerrados, al revés, en el centro se están abriendo negocios". En esta línea, también aboga por que los dueños de los inmuebles "sean un poco sensibles con la situación y pongan unos precios también más asequibles para el emprendimiento de los onubenses". Y es que, según Caldentey, muchos emprendedores jóvenes "están abriendo negocios con un concepto totalmente distinto de comercio, adaptados al mercado actual. En el centro tenemos negocios que funcionan muy bien".

En un paseo por el corazón de la capital, el vaivén de la ciudadanía era constante ante los grandes carteles de descuentos que embellecían, y todavía en algunos hoy lo hacen, los escaparates de los comercios. "El verano ha sido un poco flojo", explica Ana Lorenzo en la tienda V11. "Julio ha estado muy bien", mientras que en agosto han descendido las ventas porque "también influye la vuelta al colegio". En este comercio han llegado a tener primeras rebajas, segundas y el afamado Fin de Temporada durante diez días. Un hecho que ocurre en diversos establecimientos, aunque ya en la mayoría cuelgan carteles de nueva colección. "El año pasado fue mejor que este" (una tónica que se repitió en casi todos los establecimientos), también mantiene Cinta Gómez en el comercio Casa de India. "No sé si será por el clima. Al venir el verano tan tarde la gente ha cogido la playa con ganas y no salen a la calle hasta las 20:00", explica al intentar poner un motivo a sus ventas. Eso sí "he tenido semanas muy buenas gracias al turismo" pero al fin y al cabo el "boom de rebajas dura las dos primeras semanas". Por su parte, Carlos Ferrer de Casti Guijarro, asegura que el verano se trata de "sobrevivir", ya que las ventas "se mueven de lunes a miércoles" porque el resto de la semana los onubenses se marchan a la playa. "Pienso que la gente ahora compra en hostelería, viajes y ocio". Desde otro punto de vista, sí que hay negocios que aseguran haber pasado un buen verano con respecto a la facturación. En la Óptica Urbano, Elvira Fandiño explica que su temporada estival ha sido superior a la de 2017. "Hay bastante más gente en Huelva en verano que en otros años", donde el clima fresco de julio puede que tenga algún motivo. En la tienda Brutal, Carlos Colette señala que "este año ha sido bueno. Las primeras semanas fueron muy buenas". Y es que además, este verano "he notado bastante el turismo. Muchos franceses e ingleses que entran y compran". Colette también señala y pone en valor el movimiento a través de redes sociales, que aumentan las ventas.